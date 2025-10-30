Hà Nội

Sống Khỏe

Chọn đúng u tuyến nước bọt cần phẫu thuật nhờ FNA tuyến nước bọt

Phương pháp tế bào học chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA tuyến nước bọt) được đánh giá hiệu quả ngay cả trong giai đoạn sớm.

Thúy Nga

40% u tuyến nước bọt dưới hàm là ác tính

Các bác sĩ Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, tuyến nước bọt bao gồm các tuyến chính là tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Ngoài ra còn có các tuyến nước bọt phụ nằm rải rác trong niêm mạc miệng và niêm mạc vòm khẩu cái.

U tuyến nước bọt tương đối ít gặp, chiếm khoảng 2% các loại u ở người. Tỷ lệ nam nữ mắc bệnh như nhau và xảy ra ở người lớn nhiều hơn trẻ em.

U thường xuất hiện ở tuyến nước bọt mang tai, chiếm 65-80% trường hợp, trong đó có khoảng 15% là ác tính. Tuyến nước bọt dưới hàm chiếm 10% các trường hợp, trong đó có 40% là ác tính.

Các trường hợp còn lại u xuất hiện ở tuyến nước bọt dưới lưỡi và các tuyến nước bọt phụ nhưng tỷ lệ ác tính khoảng 80%.

Có rất nhiều biện pháp để chẩn đoán u tuyến nước bọt như: khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, sinh thiết. Trong đó, phương pháp tế bào học chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA tuyến nước bọt) được đánh giá là phương pháp hiệu quả ngay cả trong giai đoạn sớm.

tuyen-nuoc-bot.jpg
Vị trí u tuyến nước bọt - Ảnh BVCC

Nguyên nhân bệnh u tuyến nước bọt

Các khối u tuyến nước bọt là rất hiếm, chiếm ít hơn 10 phần trăm của tất cả các khối u đầu và cổ. Không rõ nguyên nhân gây ra khối u tuyến nước bọt.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ung thư tuyến nước bọt xảy ra khi một số tế bào trong tuyến nước bọt phát triển đột biến trong DNA của chúng. Các đột biến cho phép các tế bào phát triển và phân chia nhanh chóng.

Các tế bào bị đột biến tiếp tục sống khi các tế bào khác sẽ chết. Các tế bào tích lũy tạo thành một khối u có thể xâm lấn mô gần đó. Các tế bào ung thư có thể vỡ ra và lan rộng (di căn) đến các khu vực xa của cơ thể.

tuyen-nuoc-bot-2.jpg
Tầm soát u tuyến nước bọt - Ảnh BVCC

Tầm soát u tuyến nước bọt bằng kỹ thuật chọc hút tế bào

FNA tuyến nước bọt là một thủ thuật sử dụng kim cỡ nhỏ xuyên qua da để thu thập một lượng tế bào của các tổn thương ở tuyến nước bọt, nhằm xác định bản chất tổn thương trước khi bác sĩ lâm sàng quyết định kế hoạch điều trị của bệnh nhân.

Chỉ định: Bất kỳ tổn thương có thể sờ được của tuyến nước bọt hoặc FNA dưới hướng dẫn siêu âm đối với các tổn thương không sờ thấy.

Chống chỉ định: bệnh nhân rối loạn đông máu

Các bước tiến hành

Sát trùng vùng tuyến nước bọt có tổn thương cần chọc hút mà đã được xác định trên lâm sàng và trên siêu âm.

Cố định vị trí tổn thương, chọc thẳng kim qua da vào vùng tổn thương đã cố định.

Dùng áp lực âm tính trong bơm tiêm hút bệnh phẩm ra.

Bơm dịch chọc hút trong xylanh ra lam kính, dàn bệnh phẩm lên tiêu bản.

Nhuộm H.E hoặc Giem sa

Đọc tổn thương trên kính hiển vi. Phân loại tổn thương tế bào học theo hệ thống Milan.

tuyen-nuoc-bot-1.jpg
U tuyến nước bọt - Ảnh BVCC

Kết quả tế bào học tuyến nước bọt theo hệ thống Milan

Độ nhạy và độ đặc hiệu của FNA tuyến nước bọt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ thuật lấy mẫu, chất lượng tiêu bản, kinh nghiệm của bác sĩ giải phẫu bệnh…

Kết quả tế bào học tuyến nước bọt theo hệ thống Milan gồm 6 nhóm chẩn đoán:

Nhóm I: Không đủ tiêu chuẩn chẩn đoán

Nhóm II: Không tân sinh (bao gồm các chẩn đoán viêm cấp, viêm mạn)

Nhóm III: Không điển hình ý nghĩa không xác định

Nhóm IV: Tân sinh, bao gồm

– Nhóm IVa: lành tính, hay gặp như u đa hình, u warthin,…

– Nhóm IVb: tân sinh tuyến nước bọt khả năng ác tính không chắc chắn.

Nhóm V: Nghi ngờ ác tính

Nhóm VI: Ác tính.

Biến chứng

Biến chứng của FNA tuyến nước bọt hiếm gặp. Việc lấy mẫu ở vùng tuyến nước bọt dưới hàm thường gây đau nhẹ cho bệnh nhân và có thể gây tụ máu nhẹ.

Chưa có bằng chứng ghi nhận các biến chứng như tổn thương các cấu trúc xung quanh hoặc gieo rắc tế bào u theo đường kim.

Chảy máu nặng hoặc nhồi máu tại u sau thủ thuật hiếm xảy .

FNA tuyến nước bọt là một phương tiện cận lâm sàng thực hiện nhanh, chính xác, có giá trị chẩn đoán cao, ít tốn kém với tỷ lệ biến chứng thấp.

Kỹ thuật này đã giúp chọn lọc đúng các trường hợp cần phẫu thuật, giảm hơn phân nửa số trường hợp phải mổ, đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí đáng kể cho người bệnh.

Sống Khỏe

Đau mặt 1 bên không ngờ u tuyến mang tai chèn ép dây thần kinh mặt

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính đối với u tuyến mang tai, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khối u và đồng thời bảo tồn dây thần kinh mặt.

U 3 cm chèn ép dây thần kinh mặt

Hai tháng nay, ông N. V. M (75 tuổi, An Giang) thường xuyên bị đau một bên mặt do khối u tuyến mang tai ngày càng lớn dần, chèn ép dây thần kinh mặt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cẩn thận u tuyến nước bọt lành tính biến đổi ung thư

Nguy cơ lớn nhất ở u tuyến nước bọt mang tai lành tính là khả năng biến đổi thành u ác tính sau nhiều năm.

Các chuyên gia cảnh báo, người dân không nên chủ quan trước những khối bất thường vùng hàm – mặt, ngay cả khi không gây đau hay khó chịu. Việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời giúp hạn chế tái phát, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ biến đổi ác tính.

Nguy cơ lớn nhất ở u tuyến nước bọt mang tai lành tính là khả năng biến đổi thành u ác tính sau nhiều năm. Do vậy, người bệnh cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ ung thư.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cẩn thận u tuyến nước bọt tái phát gây liệt mặt, mù, chuyển ung thư

U tuyến nước bọt mang tai ác tính, di căn có thể gây ra các biến chứng ở đầu, cổ, phổi và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Ngày 3/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện và phẫu thuật thành công cho một người bệnh bị u hàm mặt tái phát.

Bệnh nhân L.Đ.V. (70 tuổi, Hà Nội) có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật (1 năm trước) và từng phẫu thuật u góc hàm hai bên cách đây 10 năm. Ông V. còn mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tiền liệt tuyến.

Xem chi tiết

