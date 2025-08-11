Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Choáng với khả năng mọc lại mắt của loài ốc nước ngọt Nam Mỹ

Giải mã

Choáng với khả năng mọc lại mắt của loài ốc nước ngọt Nam Mỹ

Theo nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học phát hiện một loài ốc nước ngọt ở Nam Mỹ có khả năng mọc lại mắt hoàn chỉnh sau khi bị cắt bỏ.

Tâm Anh (theo Smithsonianmag)
Trong nghiên cứu công bố tên tạp chí Nature Communications, nhóm chuyên gia thuộc Đại học California (Mỹ) do nhà sinh học Alice Accorsi dẫn đầu cho biết loài ốc nước ngọt ở Nam Mỹ có khả năng mọc lại mắt là ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata). Ảnh: Alice Accorsi, UC Davis.
Trong nghiên cứu công bố tên tạp chí Nature Communications, nhóm chuyên gia thuộc Đại học California (Mỹ) do nhà sinh học Alice Accorsi dẫn đầu cho biết loài ốc nước ngọt ở Nam Mỹ có khả năng mọc lại mắt là ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata). Ảnh: Alice Accorsi, UC Davis.
Theo nhóm nghiên cứu, ốc bươu vàng có thể mọc lại con mắt mới trong chưa đầy 1 tháng sau khi mất mắt cũ và mất khoảng 3 tháng để kết nối hoàn toàn với não bộ, khôi phục thị lực. Ảnh: Alice Accorsi.
Theo nhóm nghiên cứu, ốc bươu vàng có thể mọc lại con mắt mới trong chưa đầy 1 tháng sau khi mất mắt cũ và mất khoảng 3 tháng để kết nối hoàn toàn với não bộ, khôi phục thị lực. Ảnh: Alice Accorsi.
Các chuyên gia phát hiện điểm đặc biệt là mắt của loài ốc bươu vàng trên có cấu trúc kiểu "máy ảnh", bao gồm giác mạc, thủy tinh thể và võng mạc - tương tự mắt người. Ảnh: UC Davis.
Các chuyên gia phát hiện điểm đặc biệt là mắt của loài ốc bươu vàng trên có cấu trúc kiểu "máy ảnh", bao gồm giác mạc, thủy tinh thể và võng mạc - tương tự mắt người. Ảnh: UC Davis.
Ngoài ra, cả ốc và con người đều sử dụng những gene giống nhau để hình thành mắt, trong đó có gene PAX6. Ảnh: Nation Women’s Hospital.
Ngoài ra, cả ốc và con người đều sử dụng những gene giống nhau để hình thành mắt, trong đó có gene PAX6. Ảnh: Nation Women’s Hospital.
Khi nhóm nghiên cứu của nhà sinh học Alice vô hiệu hóa gene PAX6 bằng kỹ thuật CRISPR/Cas9, ốc không phát triển được mắt, gần như không thể di chuyển hay kiếm ăn mặc dù vẫn sống sót nếu được cho ăn. Điều này cho thấy gene PAX6 có thể đóng vai trò quan trọng với cả sự phát triển thần kinh. Ảnh: earth.com.
Khi nhóm nghiên cứu của nhà sinh học Alice vô hiệu hóa gene PAX6 bằng kỹ thuật CRISPR/Cas9, ốc không phát triển được mắt, gần như không thể di chuyển hay kiếm ăn mặc dù vẫn sống sót nếu được cho ăn. Điều này cho thấy gene PAX6 có thể đóng vai trò quan trọng với cả sự phát triển thần kinh. Ảnh: earth.com.
Phát hiện mới đánh dấu lần đầu tiên các nhà khoa học xây dựng được dòng ốc biến đổi gene phục vụ nghiên cứu trong thời gian ngắn, chỉ vài năm thay vì hàng chục năm như thông thường. Ảnh: James M. Maley.
Phát hiện mới đánh dấu lần đầu tiên các nhà khoa học xây dựng được dòng ốc biến đổi gene phục vụ nghiên cứu trong thời gian ngắn, chỉ vài năm thay vì hàng chục năm như thông thường. Ảnh: James M. Maley.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, việc nghiên cứu ốc bươu vàng có thể giúp hé lộ những cơ chế sinh học tiềm tàng, hứa hẹn mở ra việc tái tạo mắt ở người trong tương lai. Ảnh: fiamma.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, việc nghiên cứu ốc bươu vàng có thể giúp hé lộ những cơ chế sinh học tiềm tàng, hứa hẹn mở ra việc tái tạo mắt ở người trong tương lai. Ảnh: fiamma.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Smithsonianmag)
#ốc nước ngọt Nam Mỹ #khả năng mọc lại mắt #ốc bươu vàng #tái tạo mắt ở động vật #gene PAX6

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT