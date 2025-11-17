Hà Nội

Choáng ngợp tòa tháp nghìn tuổi khổng lồ, mới xây xong hơn một nửa

Kho tri thức

Choáng ngợp tòa tháp nghìn tuổi khổng lồ, mới xây xong hơn một nửa

Tháp Hassan là biểu tượng lịch sử chưa hoàn chỉnh nhưng mang vẻ đẹp thách thức thời gian giữa lòng thủ đô Rabat của Morocco.

T.B (tổng hợp)
Tháp được xây dựng từ thế kỷ 12. Đây là phần còn lại của một nhà thờ Hồi giáo đồ sộ do quốc vương Almohad chỉ đạo xây dựng. Ảnh: Pinterest.
Được xây bằng sa thạch màu đỏ. Màu sắc đặc trưng khiến tháp nổi bật giữa cảnh quan Rabat. Ảnh: Pinterest.
Cao gần 44 mét dù chưa hoàn chỉnh. Nếu hoàn thành, tháp dự kiến sẽ cao hơn 80 mét. Ảnh: Pinterest.
Hàng trăm cột trụ đá nằm rải rác xung quanh. Chúng là tàn tích của nhà thờ Hồi giáo lớn từng dự định xây dựng. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng của quyền lực triều đại Almohad. Công trình thể hiện tham vọng bành trướng và sự giàu có của vương triều. Ảnh: Pinterest.
Nằm cạnh lăng Mohammed V. Quần thể kiến trúc tháp - lăng này là điểm du lịch nổi bật nhất Morocco. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận di sản thế giới. Toàn bộ khu vực lăng và tháp được bảo vệ đặc biệt vì tầm vóc thế giới của mình. Ảnh: Pinterest.
Thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Sự tráng lệ và dang dở của công trình tạo nên sức hút độc đáo đối với du khách từ khắp năm châu. Ảnh: Pinterest.
#Biểu tượng lịch sử Morocco #Tháp Hassan chưa hoàn chỉnh #Kiến trúc Hồi giáo cổ đại #Di sản thế giới UNESCO #Du lịch Rabat và Morocco

