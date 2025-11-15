Hà Nội

Chiêm ngưỡng tàn tích của lăng mộ tráng lệ nhất thế giới thời cổ đại

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng tàn tích của lăng mộ tráng lệ nhất thế giới thời cổ đại

Giữa vùng Tiểu Á cổ đại, lăng mộ Halicarnassus được xây lên như một kỳ quan vĩnh cửu, minh chứng cho sự giao thoa giữa nghệ thuật Hy Lạp và Ba Tư.

T.B (tổng hợp)
Lăng mộ được xây dựng cho vua Mausolus và hoàng hậu Artemisia II. Đây vừa là công trình tưởng niệm, vừa là biểu tượng quyền lực của vương quốc Caria cổ đại. Ảnh: themarmarahotels.com.
Chiều cao lăng mộ khoảng 45 mét. Với kích thước đồ sộ, công trình được xem là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Phong cách kiến trúc kết hợp Hy Lạp, Ai Cập và Ba Tư. Sự pha trộn này tạo nên vẻ đẹp độc đáo chưa từng có thời bấy giờ. Ảnh: Pinterest.
Công trình được trang trí bằng hàng trăm bức phù điêu và tượng. Nhiều nghệ nhân Hy Lạp nổi tiếng đã tham gia xây dựng lăng mộ này. Ảnh: Pinterest.
Lăng mộ bị phá hủy bởi động đất trong thời Trung cổ. Chỉ còn một số phần nền móng và tượng được bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Phần di tích còn lại hiện nằm ở Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ. Khách du lịch có thể chiêm ngưỡng nền móng và hiện vật trong bảo tàng. Ảnh: Pinterest.
Các tượng điêu khắc được trưng bày tại Bảo tàng Anh. Đây là một trong những bộ sưu tập nghệ thuật Hy Lạp cổ đại quý giá nhất. Ảnh: Pinterest.
Từ “mausoleum” trong tiếng Anh bắt nguồn từ tên Mausolus. Ngày nay, từ này được dùng để chỉ bất kỳ lăng mộ tráng lệ nào. Ảnh: Pinterest.
