Kỳ quan độc nhất vô nhị ở vườn quốc gia nổi tiếng bậc nhất Australia

Kho tri thức

Kỳ quan độc nhất vô nhị ở vườn quốc gia nổi tiếng bậc nhất Australia

Nằm giữa vùng sa mạc đỏ miền Trung nước Úc, Vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta là biểu tượng thiên nhiên và tâm linh thiêng liêng của người bản địa Anangu.

T.B (tổng hợp)
Sở hữu tảng đá khổng lồ Uluru. Tâm điểm của vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta là tảng đá khổng lồ Uluru cao 348 mét, được xem là khối đá nguyên khối lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi Kata-Tjuta nghĩa là “nhiều đầu”. Tên gọi này ám chỉ 36 khối đá tròn khổng lồ nằm gần tảng đá Uluru, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc Uluru thay đổi theo ánh sáng. Vào sáng sớm và hoàng hôn, khối đá chuyển từ đỏ sậm sang vàng cam rực rỡ, tạo cảnh tượng ngoạn mục. Ảnh: Pinterest.
Du khách không được leo lên Uluru. Từ năm 2019, việc leo lên bị cấm nhằm tôn trọng tín ngưỡng và bảo tồn môi trường tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Nơi đây có ý nghĩa thiêng liêng với người Anangu. Khối đá Uluru là trung tâm tín ngưỡng Thời gian, kể lại câu chuyện hình thành thế giới của người bản địa. Ảnh: Pinterest.
Khu vực có nhiều loài sinh vật độc đáo. Vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta là nơi sinh sống của hơn 400 loài thực vật và hàng chục loài động vật đặc hữu. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Vườn quốc gia này được ghi danh hai lần vì giá trị tự nhiên và văn hóa phi thường. Ảnh: Pinterest.
Là điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu. Mỗi năm, hàng trăm nghìn du khách đến Vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên nền sa mạc đỏ rực. Ảnh: Pinterest.
