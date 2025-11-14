'Thân rồng' khổng lồ, chứa đựng 35.000 bức tranh đá cổ xưa

Hà Nội

Được ví như kỳ quan thiên nhiên của Nam Phi, dãy Drakensberg là thiên đường của đá, mây và nghệ thuật cổ xưa được thiên nhiên khắc lên vách núi.

T.B (tổng hợp)
Drakensberg nghĩa là “Núi của Rồng” trong tiếng Hà Lan. Tên gọi phản ánh hình dáng dãy núi uốn lượn như thân rồng khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Là dãy núi cao nhất Nam Phi. Đỉnh Thabana Ntlenyana cao tới 3.482 mét, quanh năm phủ sương mù. Ảnh: Pinterest.
Hệ động thực vật vô cùng đa dạng. Drakensberg là nơi sinh sống của nhiều loài đặc hữu như khỉ đầu chó chacma và linh dương eland. Ảnh: Pinterest.
Lưu giữ hơn 35.000 bức tranh đá của người San cổ đại. Những tác phẩm này ghi lại đời sống và tín ngưỡng hàng ngàn năm trước. Ảnh: Pinterest.
Là nguồn nước chính của Nam Phi và Lesotho. Các con sông lớn như Tugela bắt nguồn từ đây. Ảnh: Pinterest.
Vẻ đẹp của Drakensberg thay đổi theo mùa. Mùa hè xanh ngắt rực rỡ còn mùa đông lại phủ tuyết trắng kỳ ảo. Ảnh: Pinterest.
Thích hợp cho du lịch mạo hiểm và leo núi. Du khách có thể khám phá thác nước, hang động và các tuyến trekking nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2000. Nơi đây nổi bật với cảnh quan hùng vĩ và giá trị khảo cổ phong phú. Ảnh: Pinterest.
