Choáng ngợp kỳ quan địa chất độc nhất vô nhị ở Cuba

Kho tri thức

Nằm bên bờ biển xanh phía đông Cuba, Vườn quốc gia Desembarco del Granma lưu giữ những kỳ quan địa chất và dấu ấn lịch sử cách mạng độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi “Desembarco del Granma” nghĩa là “Cuộc đổ bộ của tàu Granma”. Đây là con tàu chở lãnh tụ Fidel Castro và các chiến sĩ cách mạng đổ bộ vào bờ biển nơi khu vườn quốc gia tọa lạc năm 1956. Ảnh: tripadvisor.com.
Khu vực này sở hữu địa hình karst ven biển độc nhất ở Caribe. Các vách đá dựng đứng cao tới hàng trăm mét tạo nên cảnh quan kỳ vĩ. Ảnh: sitiospatrimonialescuba.cult.cu.
Đa dạng sinh học cực kỳ cao. Nhiều loài thực vật và động vật đặc hữu của Cuba sinh sống trong khu vực này. Ảnh: lovecuba.com.
Các rạn san hô gần bờ vẫn còn nguyên vẹn. Chúng giúp bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn và duy trì hệ sinh thái biển khỏe mạnh. Ảnh: iqvel.com.
Có nhiều hang động và di chỉ khảo cổ thời tiền Columbus. Những bằng chứng lịch sử này cho thấy con người đã sinh sống tại đây từ hàng nghìn năm trước. Ảnh: rainforesttrust.org.
Là điểm du lịch sinh thái nổi bật của Cuba. Du khách đến đây có thể khám phá hang động, bờ biển và tham quan các di tích lịch sử cách mạng. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1999.Giá trị di sản nổi bật của Vườn quốc gia Desembarco del Granma là hệ thống vách đá vôi ven biển ngoạn mục. Ảnh: viajescuba.org.
T.B (tổng hợp)
#Kỳ quan địa chất Cuba #Vườn quốc gia Desembarco del Granma #Lịch sử cách mạng Cuba #Địa hình karst ven biển #Đa dạng sinh học đặc hữu #Rạn san hô nguyên vẹn

