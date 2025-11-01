Hà Nội

Chiêm ngưỡng kỳ quan rừng Andes nơi ba núi lửa khổng lồ cùng tồn tại

Kho tri thức

Vườn quốc gia Sangay ở Ecuador là “viên ngọc ẩn” của Nam Mỹ, nơi cảnh quan hùng tráng, rừng rậm và núi lửa hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ hiếm có.

T.B (tổng hợp)
Địa hình đa dạng. Từ rừng nhiệt đới Amazon đến đỉnh núi băng tuyết Andes, Vườn quốc gia Sangay bao phủ hầu hết các dạng địa hình của Ecuador. Ảnh: Pinterest.
Ba ngọn núi lửa khổng lồ. Nơi đây có ba núi lửa chính: Tungurahua, Altar và Sangay – trong đó Sangay vẫn hoạt động mạnh. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của động vật hoang dã. Vườn quốc gia Sangay là nhà của lợn vòi núi, báo đốm, gấu Andean và hơn 400 loài chim quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
Nguồn nước quan trọng. Các con sông lớn bắt nguồn từ Sangay cung cấp nước cho nhiều vùng dân cư phía tây Ecuador. Ảnh: Pinterest.
Các khu rừng mây kỳ ảo. Lớp sương mù dày đặc bao phủ rừng khiến nơi đây mang vẻ huyền bí đặc trưng của vùng Andes. Ảnh: Pinterest.
Vẻ đẹp nguyên sơ. Khó tiếp cận và ít chịu tác động của con người, Vườn quốc gia Sangay vẫn giữ được hệ sinh thái nguyên thủy gần như hoàn hảo. Ảnh: Pinterest.
Thánh địa của người bản địa. Cộng đồng người Quechua coi các ngọn núi trong Vườn quốc gia Sangay là nơi trú ngụ của các vị thần tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới. Vườn quốc gia Sangay được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 1983 nhờ giá trị địa chất và sinh học độc đáo. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
