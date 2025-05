Người đàn ông say rượu bị đàn chó mình cho ăn cắn chết

Chó Pitbull tự mở cửa xe hơi, lao ra cắn người đi xe máy Một người đi xe máy đang dừng đỗ tại ngã tư đường đã gặp phải sự cố bất ngờ khi bị con chó Pitbull nhảy ra khỏi chiếc xe ô tô tấn công.

Đoạn clip về vụ việc do Up Media của Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải cho thấy con chó Pitbull đã tấn công người đi xe máy mà không có lý do gì.