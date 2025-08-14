Chính phủ ban hành chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết này quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bao gồm: dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của sân bay Gia Bình, dự án tái định cư phục vụ sân bay Gia Bình, dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đường kết nối…

Liên quan cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư, Nghị quyết nêu rõ các dự án trên được thực hiện thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và chịu trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Chính phủ cho phép Bộ Công an quyết định lựa chọn nhà đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Đồng thời, Bộ Công an chuyển giao nguyên trạng diện tích đất và các hạng mục công trình đã đầu tư (tài sản) với dự án đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình cho UBND tỉnh Bắc Ninh, để UBND tỉnh Bắc Ninh bàn giao nguyên trạng các tài sản này cho nhà đầu tư được lựa chọn.

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Gia Bình chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí Bộ Công an đã thực hiện cho ngân sách Nhà nước và chi phí UBND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Cũng theo nghị quyết của Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của sân bay Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được thực hiện như quy định đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định về đầu tư công.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cũng được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.

Bộ Công an là cơ quan chủ quản đồng thời là cơ quan có thẩm quyền của dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung hợp đồng BT đã ký.

Theo Nghị quyết, các dự án sau đây được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất:

- Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

- Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

- Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án trên được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.

Các dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Quyết định phê duyệt dự án là căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, nghị quyết của Chính phủ còn quy định cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, môi trường, đất đai.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/8 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.