Chuẩn bị khởi công đồng loạt các dự án quy mô lớn trên cả nước

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp.

Chiều 14/8, Văn phòng Chính phủ họp báo thông tin về Lễ khởi công, khánh thành công trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

đồng loạt khởi công công trình quy mô lớn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Lễ khánh thành các công trình, dự án chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhìn lại lịch sử để mạnh mẽ hơn, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tiếp theo kết quả tích cực đã đạt được của Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 80 công trình, dự án trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành các thủ tục để tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án lớn trên cả nước (truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án). Thời gian tổ chức vào ngày 19/8/2025.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2025). Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (bao gồm công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,…), phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả …; từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới như Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu "Kỷ nguyên vươn mình của đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng".

tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ- TTg ngày 05/5/2025 và Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 07/8/2025 về công tác chuẩn bị Lễ khởi công, khánh thành các công trình, đến hết ngày 13/8/2025, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công, trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công; cụ thể theo các lĩnh vực như sau:

Hạ tầng giao thông: 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; Công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; Nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao: 03 dự án, công trình; Giáo dục: 12 dự án, công trình; Quốc phòng: 01; Y tế: 10 dự án, công trình.

Trong 250 dự án, công trình có: 08 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Với tổng mức đầu tư: 1.280.000 tỷ đồng; Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án: 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác: 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức (trong đó có 05 dự án FDI với số vốn 54.000 tỷ đồng) như:

Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đồng Nai, tỉnh Quảng Ninh;

Dự án Thành phố thông minh của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại Thành phố Hà Nội;

Nhà máy sản xuất thực phẩm của Pepsico tại tỉnh Ninh Bình;

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của WHA Smart Technology tại tỉnh Thanh Hóa;

Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH lốp Cofo Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.