Chile sơ tán 1,4 triệu người trước nguy cơ sóng thần

Phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ gián đoạn vì động đất Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/4 đã bị gián đoạn khi trận động đất mạnh 4,8 độ Richter làm rung lắc nhiều tòa nhà ở thành phố New York, Mỹ.

RT dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 4,8 độ Richter có tâm chấn nằm ở khu vực Whitehouse Station thuộc bang New Jersey.

Cơn địa chấn đã làm rung lắc nhiều tòa nhà ở thành phố New York và các bang như Connecticut và Massachusetts,...