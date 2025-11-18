Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêu trò livestream hàng tồn kho bị vạch trần

Số hóa

Chiêu trò livestream hàng tồn kho bị vạch trần

Phóng sự Trung Quốc hé lộ sự thật gây sốc, nhiều livestream bán “hàng tồn” thực chất là quần áo cũ.

Thiên Trang (TH)
Báo Legal Daily Trung Quốc vừa công bố phóng sự điều tra gây chấn động dư luận.
Báo Legal Daily Trung Quốc vừa công bố phóng sự điều tra gây chấn động dư luận.
Một người dân phát hiện chiếc áo mình từng quyên góp từ thiện lại xuất hiện trong livestream.
Một người dân phát hiện chiếc áo mình từng quyên góp từ thiện lại xuất hiện trong livestream.
Các streamer thường quảng cáo “hàng tồn thương hiệu lớn” hay “hàng độc xuất khẩu” để tạo cảm giác khan hiếm.
Các streamer thường quảng cáo “hàng tồn thương hiệu lớn” hay “hàng độc xuất khẩu” để tạo cảm giác khan hiếm.
Thực tế, nhiều sản phẩm là quần áo cũ, chất lượng kém và không có chính sách đổi trả.
Thực tế, nhiều sản phẩm là quần áo cũ, chất lượng kém và không có chính sách đổi trả.
Người mua thường bị cuốn vào không khí gấp gáp, chốt đơn vội vàng rồi nhận hàng lỗi.
Người mua thường bị cuốn vào không khí gấp gáp, chốt đơn vội vàng rồi nhận hàng lỗi.
Một số kho livestream bị phơi bày với cảnh quần áo chất đống, lẫn đồ bẩn và mùi khó chịu.
Một số kho livestream bị phơi bày với cảnh quần áo chất đống, lẫn đồ bẩn và mùi khó chịu.
Nhiều phòng livestream còn gắn nhãn giả, xử lý sơ sài quần áo cũ để bán như hàng mới.
Nhiều phòng livestream còn gắn nhãn giả, xử lý sơ sài quần áo cũ để bán như hàng mới.
Vụ việc là lời cảnh báo cho người tiêu dùng Việt, cần thận trọng với các livestream giá rẻ bất thường.
Vụ việc là lời cảnh báo cho người tiêu dùng Việt, cần thận trọng với các livestream giá rẻ bất thường.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#livestream #hàng tồn kho #quần áo cũ #lừa đảo #thị trường Trung Quốc #tiêu dùng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT