Nhà ống với những khoảng thở bình yên giữa Sài Gòn

Bất động sản

Với việc thiết kế lõi thông tầng và xử lý vật liệu thô mộc tinh tế, ngôi nhà mang đến không gian sống tối ưu công năng và bình yên.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nằm trong một con hẻm nhỏ tại TP HCM, song ngôi nhà vẫn đáp ứng mong muốn của gia chủ về một khoảng sân rộng, có cây xanh lớn để tạo nên nơi sinh hoạt ngoài trời chan hòa thiên nhiên. Ảnh: Thiết Vũ
Ý tưởng chủ đạo của công trình là tạo nên một khe thoáng kéo dài từ trước ra sau, kết hợp giếng trời để dẫn sáng và thông gió tự nhiên cho toàn bộ không gian. Ảnh: Thiết Vũ
Khe thoáng lấy sáng từ giếng trời, có thể điều chỉnh độ rộng - hẹp tùy theo công năng của từng phòng, từ đó hình thành một “lõi sáng” ở trung tâm ngôi nhà. Ảnh: Thiết Vũ
Nhờ giải pháp này, không gian bên trong luôn tràn ngập ánh sáng và gió, đồng thời tăng sự riêng tư khi mặt tiền được xoay chéo so với trục đường hẻm. Ảnh: Thiết Vũ
Mặt tiền xoay nhẹ so với trục chính, tạo sự riêng tư tinh tế mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Ảnh: Thiết Vũ
Không gian nghỉ ngơi ở các tầng trên tiếp tục thể hiện sự kết nối với thiên nhiên. Giếng trời và khe thoáng bên hông giúp không gian phòng ngủ luôn sáng và thông gió tự nhiên. Ảnh: Thiết Vũ
Các phòng ngủ phụ có cửa sổ tròn mở ra bồn cây xanh, đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ. Ảnh: Thiết Vũ
Khu vệ sinh nối liền phòng ngủ, có bồn tắm bê tông đón ánh sáng tự nhiên từ giếng trời giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thông gió. Ảnh: Thiết Vũ
Hệ bông gió kết hợp gạch kính và bê tông, không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn giúp giảm nhiệt. Ảnh: Thiết Vũ
Sân thượng rộng thoáng được tận dụng làm studio sáng tạo của gia chủ. Ảnh: Thiết Vũ
