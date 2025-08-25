Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo với kiến trúc bất đối xứng

Bất động sản

Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo với kiến trúc bất đối xứng

Để bảo tồn hệ sinh thái, gia chủ chấp nhận căn nhà với cấu trúc lệch nhưng thiết kế hợp lý để có trải nghiệm sống tiện nghi.

Hoàng Minh (theo Amazingarchitecture)
Nằm ở ngoại ô Córdoba (Argentina), ngôi nhà được xây trên nền đất có nhiều cây bản địa giá trị sinh thái cao. Yêu cầu của gia chủ là tạo không gian tôn trọng hệ sinh thái, khuyến khích các hoạt động tụ họp nhưng vẫn đảm bảo riêng tư. Ảnh: Amazingarchitecture
Nằm ở ngoại ô Córdoba (Argentina), ngôi nhà được xây trên nền đất có nhiều cây bản địa giá trị sinh thái cao. Yêu cầu của gia chủ là tạo không gian tôn trọng hệ sinh thái, khuyến khích các hoạt động tụ họp nhưng vẫn đảm bảo riêng tư. Ảnh: Amazingarchitecture
Để tránh gió, giữ nguyên vị trí cây trồng lâu năm và tối ưu bố cục ánh sáng, thông gió, căn nhà được xây lệch về phía Nam khu đất. Ảnh: Amazingarchitecture
Để tránh gió, giữ nguyên vị trí cây trồng lâu năm và tối ưu bố cục ánh sáng, thông gió, căn nhà được xây lệch về phía Nam khu đất. Ảnh: Amazingarchitecture
Các cây trồng được giữ nguyên, tận dụng bóng mát tự nhiên và tích hợp vào không gian sống thay vì bị đẩy ra ngoài khuôn viên. Ảnh: Amazingarchitecture
Các cây trồng được giữ nguyên, tận dụng bóng mát tự nhiên và tích hợp vào không gian sống thay vì bị đẩy ra ngoài khuôn viên. Ảnh: Amazingarchitecture
Căn nhà có tường chịu lực làm bằng gạch, sơn trắng. Các ô cửa lớn được thiết kế với kích thước chiến lược nhằm che nắng và chắn sáng, không làm gián đoạn tính liên tục của không gian. Ảnh: Amazingarchitecture
Căn nhà có tường chịu lực làm bằng gạch, sơn trắng. Các ô cửa lớn được thiết kế với kích thước chiến lược nhằm che nắng và chắn sáng, không làm gián đoạn tính liên tục của không gian. Ảnh: Amazingarchitecture
Phòng khách, bếp và khu ăn uống đặt giữa khu đất, kết nối ba phía với vườn nhằm tối đa hóa diện tích mở. Ảnh: Amazingarchitecture
Phòng khách, bếp và khu ăn uống đặt giữa khu đất, kết nối ba phía với vườn nhằm tối đa hóa diện tích mở. Ảnh: Amazingarchitecture
Không gian sinh hoạt kết nối trực tiếp với sân vườn thông qua hệ cửa kính trượt khổ lớn, giúp xóa ranh giới trong - ngoài. Ảnh: Amazingarchitecture
Không gian sinh hoạt kết nối trực tiếp với sân vườn thông qua hệ cửa kính trượt khổ lớn, giúp xóa ranh giới trong - ngoài. Ảnh: Amazingarchitecture
Nội thất khu bếp màu đen tương phản với tường trắng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Ảnh: Amazingarchitecture
Nội thất khu bếp màu đen tương phản với tường trắng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Ảnh: Amazingarchitecture
Cầu thang tích hợp đèn LED phía dưới. Ảnh: Amazingarchitecture
Cầu thang tích hợp đèn LED phía dưới. Ảnh: Amazingarchitecture
Tay vịn cầu thang sử dụng kim loại mảnh, vừa đảm nhiệm chức năng lưu thông, đồng thời góp phần tăng giá trị thị giác. Ảnh: Amazingarchitecture
Tay vịn cầu thang sử dụng kim loại mảnh, vừa đảm nhiệm chức năng lưu thông, đồng thời góp phần tăng giá trị thị giác. Ảnh: Amazingarchitecture
Tầng trên là không gian thư giãn và phòng ngủ, có lưới treo kết nối với tầng dưới. Ảnh: Amazingarchitecture
Tầng trên là không gian thư giãn và phòng ngủ, có lưới treo kết nối với tầng dưới. Ảnh: Amazingarchitecture
Tấm lưới căng ngang tại khoảng thông tầng được tận dụng như không gian đọc sách, nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Ảnh: Amazingarchitecture
Tấm lưới căng ngang tại khoảng thông tầng được tận dụng như không gian đọc sách, nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Ảnh: Amazingarchitecture
Phòng tắm sử dụng gạch ốp tường màu tối, có cửa sổ đón sáng và thông gió. Ảnh: Amazingarchitecture
Phòng tắm sử dụng gạch ốp tường màu tối, có cửa sổ đón sáng và thông gió. Ảnh: Amazingarchitecture
Hoàng Minh (theo Amazingarchitecture)
#kiến trúc bất đối xứng #thiết kế nhà eco-friendly #nhà sân vườn hiện đại #ngôi nhà xanh tự nhiên #kiến trúc tối ưu ánh sáng #bảo tồn hệ sinh thái

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT