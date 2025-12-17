Hà Nội

Chi Pu mặc đồ ngủ, đội mũ bảo hiểm gặm bánh mì lề đường

Giải trí

Chi Pu mặc đồ ngủ, đội mũ bảo hiểm gặm bánh mì lề đường

Chi Pu mới đây khiến netizen bật cười xen lẫn thích thú khi loạt hình ảnh cô mặc đồ ngủ, đội mũ bảo hiểm và ngồi gặm bánh mì lề đường bất ngờ được chia sẻ.

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được ghi lại, Chi Pu xuất hiện với trang phục đơn giản như đồ ngủ mặc nhà, khoác cardigan mỏng, đi dép nhựa và đội mũ bảo hiểm. Cô thoải mái ngồi trên ghế nhựa ven đường, tay cầm ổ bánh mì ăn dở, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa đáng yêu.
Không tạo dáng, không diễn xuất, Chi Pu mang đến cảm giác rất đời – hình ảnh mà nhiều khán giả dễ dàng bắt gặp trong nhịp sống thường ngày.
Dù xuất hiện trong bối cảnh giản dị, nhan sắc của Chi Pu vẫn là điểm khiến nhiều người chú ý. Gương mặt gần như không trang điểm, làn da mịn màng, đôi mắt to tròn cùng các đường nét thanh tú giúp cô vẫn giữ được vẻ xinh xắn tự nhiên.
Mái tóc buộc gọn gàng, biểu cảm đời thường càng khiến hình ảnh Chi Pu trở nên chân thật, khác hẳn với vẻ sang chảnh, quyến rũ thường thấy trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh thời trang.
Khoảnh khắc “ăn bánh mì lề đường” này cũng cho thấy một Chi Pu rất khác: thoải mái, không ngại xấu và sẵn sàng tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi thấy một nữ nghệ sĩ nổi tiếng vẫn giữ được sự gần gũi, không quá đặt nặng hình ảnh hoàn hảo mọi lúc mọi nơi.
Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) là một trong những gương mặt nổi bật của showbiz Việt hơn một thập kỷ qua. Cô bắt đầu được chú ý từ danh xưng hot girl khi lọt Top 20 Miss Teen 2009, sau đó nhanh chóng phủ sóng với vai trò người mẫu ảnh và diễn viên trong sitcom đình đám 5S Online.
Những năm tiếp theo, Chi Pu tiếp tục lấn sân điện ảnh với các phim như Hương Ga, Thần Tượng, Chung cư ma, Yêu… và giành giải “Nghệ sĩ mới châu Á” năm 2016.
Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Chi Pu tuyên bố theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Dù vấp phải không ít tranh cãi, cô vẫn kiên trì ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và dần xây dựng hình ảnh ca sĩ – nhà sản xuất chỉn chu. Các ca khúc như Từ hôm nay, Anh ơi ở lại giúp Chi Pu khẳng định sức hút lớn với khán giả trẻ.
Đặc biệt, năm 2023, Chi Pu tạo tiếng vang khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió tại Trung Quốc. Tại đây, cô gây ấn tượng với khán giả quốc tế nhờ nhan sắc nổi bật, phong thái tự tin và tinh thần quảng bá văn hóa Việt Nam. Truyền thông Hoa ngữ thậm chí còn ưu ái gọi cô là “mỹ nhân số 1 Việt Nam”, giúp tên tuổi Chi Pu được biết đến rộng rãi hơn ở thị trường nước ngoài.
Thiên Anh
