Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chi Pu gây ấn tượng với phong cách thời trang khi gió mùa về

Giải trí

Chi Pu gây ấn tượng với phong cách thời trang khi gió mùa về

Thường xuyên mix-match những món đồ bình dân, Chi Pu được khen mặc đẹp khi 'gió mùa kéo về' và nhiều khán giả học hỏi phong cách.

Thiên Anh
Những ngày đầu gió mùa tràn về, loạt nghệ sĩ Việt đồng loạt “lên đồ” đón không khí se lạnh đặc trưng. Giữa bối cảnh đó, Chi Pu một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện với loạt outfit mùa đông đầy thời thượng và tinh tế, vừa ấm áp vừa tôn lên vẻ đẹp nữ tính vốn có của nữ ca sĩ.
Những ngày đầu gió mùa tràn về, loạt nghệ sĩ Việt đồng loạt “lên đồ” đón không khí se lạnh đặc trưng. Giữa bối cảnh đó, Chi Pu một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện với loạt outfit mùa đông đầy thời thượng và tinh tế, vừa ấm áp vừa tôn lên vẻ đẹp nữ tính vốn có của nữ ca sĩ.
Trên trang cá nhân, Chi Pu chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố trong set đồ mang đậm phong cách “chic winter”.
Trên trang cá nhân, Chi Pu chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố trong set đồ mang đậm phong cách “chic winter”.
Tổng thể trang phục tôn dáng, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và hiện đại.
Tổng thể trang phục tôn dáng, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và hiện đại.
Không chỉ dừng lại ở trang phục, phụ kiện mà Chi Pu sử dụng cũng gây ấn tượng. Chiếc túi xách mini có thiết kế tối giản cùng hoa tai dáng dài giúp tổng thể vừa có nét nhẹ nhàng, vừa tăng thêm phần cuốn hút. Kiểu tóc buông xoã nhẹ và lớp trang điểm tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ của giọng ca "Anh Ơi Ở Lại".
Không chỉ dừng lại ở trang phục, phụ kiện mà Chi Pu sử dụng cũng gây ấn tượng. Chiếc túi xách mini có thiết kế tối giản cùng hoa tai dáng dài giúp tổng thể vừa có nét nhẹ nhàng, vừa tăng thêm phần cuốn hút. Kiểu tóc buông xoã nhẹ và lớp trang điểm tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ của giọng ca "Anh Ơi Ở Lại".
Nhiều người hâm mộ nhận xét phong cách thời trang mùa lạnh của Chi Pu ngày càng trưởng thành và tinh tế hơn.
Nhiều người hâm mộ nhận xét phong cách thời trang mùa lạnh của Chi Pu ngày càng trưởng thành và tinh tế hơn.
Nếu như trước đây Chi Pu thường ưu tiên các thiết kế táo bạo, phóng khoáng, thì hiện tại người đẹp đang hướng đến hình ảnh thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào đặc trưng.
Nếu như trước đây Chi Pu thường ưu tiên các thiết kế táo bạo, phóng khoáng, thì hiện tại người đẹp đang hướng đến hình ảnh thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào đặc trưng.
Chính sự thay đổi này giúp Chi Pu phù hợp hơn với nhiều phong cách, dễ dàng biến hóa từ quyến rũ trên sân khấu đến nhẹ nhàng đời thường.
Chính sự thay đổi này giúp Chi Pu phù hợp hơn với nhiều phong cách, dễ dàng biến hóa từ quyến rũ trên sân khấu đến nhẹ nhàng đời thường.
Có thể thấy, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Chi Pu đang dần khẳng định vị thế như một fashion icon trong lòng khán giả trẻ.
Có thể thấy, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Chi Pu đang dần khẳng định vị thế như một fashion icon trong lòng khán giả trẻ.
Mỗi lần xuất hiện, Chi Pu đều tạo nên cảm hứng thời trang mới và nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích và học hỏi.
Mỗi lần xuất hiện, Chi Pu đều tạo nên cảm hứng thời trang mới và nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích và học hỏi.
Thiên Anh
#Phong cách thời trang Chi Pu #Mix-match đồ bình dân #Thời trang mùa gió về #Phong cách thời trang nữ #Ảnh hưởng phong cách #Chi Pu

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT