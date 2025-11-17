Chi Pu - Tóc Tiên khoe dáng gợi cảm tại nhạc hội Waterbomb

Tại nhạc hội Waterbomb tổ chức tại TP HCM, Tóc Tiên và Chi Pu diện trang phục quyến rũ, trình diễn đầy năng lượng.
Với loạt ảnh mới, Vyvan Le tiếp tục khẳng định phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo đã trở thành thương hiệu cá nhân của cô.
Trong 2 năm tới, bốn con giáp được quý nhân dìu dắt, kết hợp năng lực cá nhân, mở ra cơ hội thăng chức, dự án lớn và tài vận hanh thông.
Tháp Hassan là biểu tượng lịch sử chưa hoàn chỉnh nhưng mang vẻ đẹp thách thức thời gian giữa lòng thủ đô Rabat của Morocco.
Nhiều người không tiếc lời ca ngợi nhan sắc của cô nàng Tiktoker Tô Đát Kỷ, thậm chí còn gọi cô là 'hồng nhan họa thủy' thời hiện đại.
MC Hoàng Oanh ngày càng gợi cảm, trẻ trung. Hiện tại, cô có cuộc sống bình yên bên con trai.
Người ta phát hiện đầu bức tượng vị thần bảo hộ gần 2.000 năm tuổi trong nhà hát cổ, cho thấy nghệ thuật và tín ngưỡng độc đáo của thời kỳ xưa.
Velociraptor là một trong những loài khủng long nổi tiếng nhất, nhưng sự thật khoa học về chúng khác xa hình ảnh phổ biến trong phim ảnh.
Phiên bản đặc biệt Maserati GranTurismo Meccanica Lirica được sản xuất nhân dịp kỷ niệm thương hiệu trở lại nhà máy Viale Ciro Menotti ở Modena (Italy).
Dưới ánh nắng hoàng hôn óng ả, Bảo Khuyên Susan phô diễn vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa gợi cảm khiến người đối diện khó có thể rời mắt.
Hai startup Mỹ trị giá hàng chục tỷ USD bị nghi ngờ dùng mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc làm nền tảng.
Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Minh Thư, Ngọc Châu...đồng loạt khoe hình ảnh dự đám cưới Á hậu Tâm Như.
Dù gây tranh cãi, cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn qua phong cách thời trang đẳng cấp, từ khoác lông dày đến dáng đi tự tin trên thảm đỏ.
Mẫu xe MPV BYD M9 2026 vừa ra mắt Việt Nam được nâng cấp với pin dung lượng lớn hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn và hệ thống hỗ trợ lái hiện đại hơn.
Người Inuit nổi tiếng với nền văn hóa cổ xưa độc đáo và khả năng thích nghi phi thường trong môi trường Bắc Cực khắc nghiệt.
Cầy vằn (Suricata suricatta) được biết đến như biểu tượng của đời sống sa mạc châu Phi khắc nghiệt, nơi cộng đồng loài này phát triển nhờ sự hợp tác bền chặt.
Hương Giang chuộng váy áo quyến rũ, cá tính còn Kiều Duy theo đuổi phong cách ngọt ngào khi tham gia hai cuộc thi khác nhau.
Vòng vây của Nga quanh Pokrovsk ngày càng siết chặt và tính toán sai lầm về chiến lược của Kiev đã khiến Pokrovsk thất bại giống như chiến dịch Kursk.
Wolf River Electric kiện Google vì AI Overview hiển thị thông tin sai, gây thiệt hại hợp đồng lớn.
Con tôm sú với chiều dài hơn 20cm, nặng khoảng 300g, được đánh bắt ngoài biển, giá tới hơn 6 triệu đồng/con khiến nhiều vị khách tò mò.
Trong loạt ảnh mới, Jenny Huỳnh khiến người theo dõi xao xuyến với bộ ảnh mùa thu vàng rực đầy lãng mạn trong giao diện ‘Lofi girl’ thư giãn,