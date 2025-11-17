Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chi Pu - Tóc Tiên khoe dáng gợi cảm tại nhạc hội Waterbomb

Giải trí

Chi Pu - Tóc Tiên khoe dáng gợi cảm tại nhạc hội Waterbomb

Tại nhạc hội Waterbomb tổ chức tại TP HCM, Tóc Tiên và Chi Pu diện trang phục quyến rũ, trình diễn đầy năng lượng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Người Lao Động, Tóc Tiên mang đến các ca khúc Khá khen, 906090, Đậm đà, Điện cao thế, Không ai hơn em đâu anh, Lướt sóng ở nhạc hội Waterbomb. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Theo Người Lao Động, Tóc Tiên mang đến các ca khúc Khá khen, 906090, Đậm đà, Điện cao thế, Không ai hơn em đâu anh, Lướt sóng ở nhạc hội Waterbomb. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nữ ca sĩ thay đến 4 bộ trang phục khi trình diễn. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nữ ca sĩ thay đến 4 bộ trang phục khi trình diễn. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Sở hữu vóc dáng săn chắc, gợi cảm, Tóc Tiên tự tin diện trang phục xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Sở hữu vóc dáng săn chắc, gợi cảm, Tóc Tiên tự tin diện trang phục xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nữ ca sĩ chia sẻ, trước giờ G, cô bị cảm. Tuy nhiên, Tóc Tiên vẫn giữ vững phong độ trình diễn. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Nữ ca sĩ chia sẻ, trước giờ G, cô bị cảm. Tuy nhiên, Tóc Tiên vẫn giữ vững phong độ trình diễn. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 tung loạt ảnh biểu diễn đầy năng lượng ở nhạc hội. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 tung loạt ảnh biểu diễn đầy năng lượng ở nhạc hội. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Tóc Tiên cho biết, cô đã có một buổi biểu diễn đáng nhớ. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Tóc Tiên cho biết, cô đã có một buổi biểu diễn đáng nhớ. Ảnh: FB Tóc Tiên.
Giống Tóc Tiên, Chi Pu cũng trình diễn ở nhạc hội Waterbomb tại TP HCM. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Giống Tóc Tiên, Chi Pu cũng trình diễn ở nhạc hội Waterbomb tại TP HCM. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Nữ diễn viên sinh năm 1993 diện áo corset kết hợp cùng váy ngắn tông hồng. Ảnh: FB Chi Pu.
Nữ diễn viên sinh năm 1993 diện áo corset kết hợp cùng váy ngắn tông hồng. Ảnh: FB Chi Pu.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, Chi Pu và B.I song ca ca khúc BTBT. Ảnh: FB Chi Pu.
Theo Thế Giới Điện Ảnh, Chi Pu và B.I song ca ca khúc BTBT. Ảnh: FB Chi Pu.
Trên nền nhạc Afro-beat sôi động, Chi Pu và B.I thể hiện động tác vũ đạo quyến rũ, tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng. Ảnh: FB Chi Pu.
Trên nền nhạc Afro-beat sôi động, Chi Pu và B.I thể hiện động tác vũ đạo quyến rũ, tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng. Ảnh: FB Chi Pu.
"Nước có thể làm trôi bớt phấn, nhoè bớt son, nhưng không thể dập được ngọn lửa trong trái tim này", Chi Pu bày tỏ trên trang cá nhân. Ảnh: FB Chi Pu.
"Nước có thể làm trôi bớt phấn, nhoè bớt son, nhưng không thể dập được ngọn lửa trong trái tim này", Chi Pu bày tỏ trên trang cá nhân. Ảnh: FB Chi Pu.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Chi Pu #Tóc Tiên #Waterbomb #nhạc hội #sao Việt #hot girl Chi Pu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT