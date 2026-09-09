Tổng Bí thư cùng Thủ tướng Nga bàn về phát triển chuỗi cung ứng ổn định

Thủ tướng Nga M. Mishustin cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả vận tải đa phương thức từ đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định.

Tạo kết nối chiến lược mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga, ngày 8/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Mátxcơva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga M. Mishustin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga M. Mishustin. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực hợp tác, từ thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch. Đặc biệt trong thời gian qua, những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được lãnh đạo hai bên nêu trước đây đều có các bước tháo gỡ, cải thiện.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác mới, tổ công tác chuyên ngành mới trong các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế - thương mại, cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Sau thành công của Tập đoàn TH, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga và khuyến khích các doanh nghiệp Nga đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương, Thủ tướng Nga cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; có các giải pháp phù hợp đối với những vấn đề thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga.

Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) mà Nga là một thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước EAEU mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Nga. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam – Nga. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng M. Mishustin nhất trí khoa học - công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng trở thành một động lực mới cho quan hệ song phương, cho rằng cần nâng tầm hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ y sinh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tận dụng thế mạnh của Nga về khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ, gắn với nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam; đề nghị phía Nga quan tâm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và truyền thống quan hệ hai nước.

Tăng cường hợp tác kênh Đảng, nghị viện

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Ông Medvedev khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, đối tác ưu tiên và tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương; duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matvienko; hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.