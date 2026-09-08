Trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Sáng 8/9, tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan

Tham dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại buổi lễ đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về việc trao tặng Huy hiệu Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quyết định trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Đồng thời trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các ông: Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Trịnh Châu Giang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Trao tặng Huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với các Đảng viên đã bền bỉ, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

“Các đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm, 35 năm tuổi Đảng, đó không chỉ là niềm tự hào của riêng các đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào, vinh dự của Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam và của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng quang vinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về sự say mê nghiên cứu, cống hiến cho Tổ quốc và Nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Đặc biệt, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách cấp cao mà Đảng, Nhà nước giao phó, với bầu nhiệt huyết, tình yêu, trách nhiệm của mình, bà Nguyễn Thị Doan đã tiếp tục dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, đưa sự nghiệp khuyến học nước nhà và phong trào học tập suốt đời phát triển mạnh mẽ, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

“Trong hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội Khuyến học, đồng chí Nguyễn Thị Doan luôn xứng đáng là người giữ lửa, truyền lửa cho tất cả các thế hệ làm công tác khuyến học, khuyến tài trong cả nước, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, sâu sắc cho xã hội”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng với đồng chí Nguyễn Thị Doan, các đồng chí được vinh dự đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng: đồng chí Lê Mạnh Hùng, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, đồng chí Trịnh Châu Giang đều là những đảng viên đã không ngừng rèn luyện, bền bỉ trong suốt 35 năm đứng dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Đặc biệt, khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về công tác giữ các cương vị quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam, các đồng chí luôn tâm huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của đất nước.

“Nhìn vào quá trình cống hiến của các đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm, 35 năm tuổi Đảng, chúng ta càng thấm thía bài học: Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, mà còn là sức mạnh được làm nên từ những con người cộng sản cụ thể, từ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, Đảng viên. Đảng muốn lãnh đạo được Nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Một người Đảng viên muốn vận động, thuyết phục được Nhân dân thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của Nhân dân” - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

GS.TS Nguyễn Thị Doan bày phát biểu tại buổi Lễ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, những cống hiến của các thế hệ đi trước không chỉ là niềm tự hào, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, Đảng viên hôm nay phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Đồng thời tin tưởng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước, Chi bộ Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Hội có nhiều thành tích nổi bật; đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết cho sự nghiệp khuyến học của nước nhà.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng: đồng chí Lê Mạnh Hùng, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, đồng chí Trịnh Châu Giang

Đại diện các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vinh dự được bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trực tiếp trao tặng tại cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng thời khẳng định đây là sự kiện mang tính lịch sử thiêng liêng đối với các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng lần này.

“Việc nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt và là tấm gương cho con cháu và đồng nghiệp; tiếp tục tham gia đóng góp để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh” - GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.