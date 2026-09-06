Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng àm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế.

Theo TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại biểu Đoàn địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại biểu Đoàn địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Theo TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam
#Thủ tướng #doanh nghiệp Nhật Bản #Việt Nam #Huế #Hợp tác kinh tế #Diễn đàn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT