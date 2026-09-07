Chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cột mốc quan trọng

Theo Thông cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7/9.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, quan hệ Nga - Việt Nam đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực, dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh: Đại sứ quán Nga.

Dấu mốc quan trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Chia sẻ về những bước phát triển gần đây trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, Đại sứ Gennady Bezdetko nhận định quan hệ song phương đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực và phương diện, dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm.

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, trong đó có cấp cao nhất.

Trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã hai lần thăm Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm Moscow với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Một số đoàn đại biểu cấp cao của Nga do lãnh đạo các cơ quan nghị viện, các địa phương, các bộ và cơ quan liên bang, các cơ sở khoa học và giáo dục, các hiệp hội công thương dẫn đầu đã đến thăm Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và nhân văn đã có thêm động lực mới.

Đại diện hai nước tích cực tiếp xúc bên lề các sự kiện đa phương. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg; Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok.

Đại sứ Gennady Bezdetko tin tưởng rằng điều này góp phần thiết lập đối thoại hữu ích và hiệu quả giữa các nhà lãnh đạo của hai bên cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Liên bang Nga coi chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước.

Nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD

Theo Đại sứ Gennady Bezdetko, kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực then chốt, tiềm năng trong quan hệ hai nước, đã được xác định trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5/2025) và Kế hoạch tổng thể đến năm 2030 được ký trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga M.V. Mishustin (1/2025).

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu tháng 10 tới đây sẽ tròn 10 năm có hiệu lực - là công cụ quan trọng bảo đảm hợp tác giữa hai nước trong điều kiện phức tạp của thế giới hiện nay.

Chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5/2025. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong những năm qua tăng trưởng ổn định. Lãnh đạo hai nước đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD. "Chúng tôi sẽ kiên trì tiến tới mục tiêu đó", Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ đánh giá, Việt Nam là một quốc gia phát triển năng động, có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và là một trong những trung tâm sản xuất, logistics của Đông Nam Á. Trong khi Nga sở hữu các công nghệ hiện đại, những năng lực độc đáo trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, tri thức khoa học và tài nguyên thiên nhiên.

Theo Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, những yếu tố trên tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế song phương.

Năng lượng cũng là một trong những lĩnh vực truyền thống, ưu tiên trong hợp tác Nga - Việt Nam. Năm ngoái, hai bên đã ký Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, những cơ hội hợp tác mới đang mở ra, trong đó có năng lượng carbon thấp và năng lượng tái tạo.

Tháng 3 vừa qua, hai bên đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Hiệp định đặt nền tảng pháp lý cho việc triển khai dự án quy mô lớn, hai bên đã hoàn tất các thủ tục để văn kiện có hiệu lực và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị.

Đại sứ Gennady Bezdetko cũng cho biết về tiềm năng lớn trong lĩnh vực chế tạo máy, công nghiệp chế biến, giao thông vận tải, đóng tàu, nông nghiệp, công nghiệp thủy sản và công nghệ số.

Giàn công nghệ trung tâm số 2 của mỏ Bạch Hổ thuộc Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đào tạo nguồn nhân lực, điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Hợp tác du lịch có triển vọng tốt đẹp. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam trở thành một trong ba điểm đến du lịch được người Nga ưa chuộng nhất. Sau 8 tháng, đã có hơn 1 triệu lượt khách Nga đến Việt Nam, Nga là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 8 tháng đầu năm nay. Việc tăng số chuyến bay thẳng và mở rộng đường bay góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và du lịch.

Hợp tác giữa địa phương hai nước cũng đóng góp lớn vào thúc đẩy quan hệ song phương. Các thành phố Moscow, Saint Petersburg, Kazan và Yekaterinburg đang tích cực giao lưu nhiều mặt với các tỉnh, thành của Việt Nam.

Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có bề dày lịch sử trong tổng thể quan hệ hai nước. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Nga - Việt sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập vào tháng 3/2027.

Đại sứ nhìn nhận, trong nhiều thập niên, trung tâm đã triển khai các dự án và chương trình nghiên cứu chung phục vụ lợi ích của hai nước. Cho biết năm 2026 là năm hợp tác Nga - Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, Đại sứ nhấn mạnh điều này tạo thuận lợi để mở rộng trao đổi học thuật.

Theo Đại sứ Gennady Bezdetko, nguồn vốn con người có lẽ là "nguồn lực" đáng tin cậy và lâu dài nhất của hai nước chúng ta. Nhiều công dân Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô và Nga, trở thành những nhà hoạt động chính trị, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, chuyên gia có trình độ cao và doanh nhân nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước mình.

Cần gìn giữ những truyền thống tốt đẹp này, đồng thời điều chỉnh hợp tác giáo dục cho phù hợp với điều kiện hiện nay và nhu cầu của hai bên. Liên bang Nga sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ những người bạn Việt Nam đào tạo chuyên gia có trình độ trong khuôn khổ ngân sách do Chính phủ Liên bang Nga cấp. Xin nhắc lại rằng khoản ngân sách này dành cho 1.000 suất học bổng mỗi năm. Trong khuôn khổ quan hệ gần gũi truyền thống trên lĩnh vực nhân văn, chúng tôi đang nỗ lực phổ biến tiếng Nga và tiếng Việt. Đây là tiền đề quan trọng để gìn giữ truyền thống hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong dài hạn.

Liên bang Nga hướng tới phát triển các chương trình giáo dục và khoa học chung, triển khai hệ thống văn bằng kép và các dự án trao đổi học thuật. Một ví dụ nổi bật về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học là Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Nga và Việt Nam lần thứ ba, được tổ chức ngày 22/5/2026 tại Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Diễn đàn trở thành nơi thảo luận các vấn đề hợp tác thời sự nhằm tập hợp nỗ lực của những trường phái khoa học hàng đầu của Nga và Việt Nam. Cuộc gặp trong khuôn khổ Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga - Việt cũng đã được tổ chức, quy tụ các trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tương ứng nhằm gia tăng số lượng sinh viên được đào tạo về kỹ thuật. Hiện có hơn 500 thỏa thuận hợp tác đang được triển khai.

Nhân dịp này, Đại sứ Nga cũng gửi lời mời thanh niên Việt Nam tích cực tham gia các chương trình giáo dục chung, các kỳ thi Olympic quốc tế và các cuộc thi do Nga tổ chức, hướng tới triển vọng được theo học bậc đại học tại những cơ sở giáo dục đại học tốt nhất của Nga.

Nếu hai nước kết hợp được nguồn vốn con người tích lũy qua nhiều thập niên với những chiến lược đổi mới sáng tạo mới và các thành tựu của tiến bộ công nghệ, hợp tác giáo dục sẽ trở thành một động lực bổ sung thúc đẩy các dự án khoa học, công nghệ và kinh tế quy mô lớn giữa Nga và Việt Nam.