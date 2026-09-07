Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao

Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Tập đoàn SK.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao đổi với lãnh đạo Trung tâm AI của Tập đoàn SK.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự cuộc làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn…

Trung tâm GPU Haein, nằm tại khu vực Gasan, Seoul, là một trong những hạ tầng tính toán AI quy mô lớn của Hàn Quốc, phục vụ phát triển các mô hình AI quy mô lớn và tăng cường năng lực AI có chủ quyền của nước này. Trung tâm do SK Telecom (SKT), công ty thành viên của Tập đoàn SK, vận hành.

Tại đây, đoàn được ông Chung Suk Geun, Tổng giám đốc SK Hyper, giới thiệu về mô hình hoạt động của Trung tâm Haein. Với hơn 1.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) NVIDIA Blackwell B200 được tích hợp trong một cụm duy nhất, Haein đóng vai trò quan trọng trong dự án phát triển mô hình nền tảng AI có chủ quyền do Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy. SKT là một trong những doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình này; hạ tầng GPU của Haein cung cấp tài nguyên tính toán cho các đơn vị tham gia phát triển mô hình nền tảng AI của Hàn Quốc.

Lãnh đạo trung tâm AI của Tập đoàn SK giới thiệu với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các thành viên đoàn Việt Nam về hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm.

Điểm đáng chú ý của Trung tâm Haein không chỉ nằm ở số lượng GPU mà còn ở khả năng quản lý và phân bổ tài nguyên tính toán. SKT tích hợp nền tảng ảo hóa hạ tầng AI, cho phép phân chia và tái cấu hình cụm GPU theo nhu cầu, qua đó nâng cao hiệu suất sử dụng. Hệ thống cũng tích hợp các giải pháp quản lý đám mây và vận hành AI, hỗ trợ toàn bộ quá trình từ phát triển, huấn luyện đến triển khai mô hình.

Cụm GPU Haein là một mắt xích trong kế hoạch quốc gia nhằm đưa Hàn Quốc trở thành một trong 3 quốc gia hàng đầu thế giới về AI. Để đạt mục tiêu này, Hàn Quốc đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng AI của nước ngoài, đồng thời tăng cường năng lực kiểm soát dữ liệu, mô hình và tài nguyên tính toán trong nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm, hiện diện và các hoạt động đầu tư của Tập đoàn SK tại Việt Nam thời gian qua. Phó Thủ tướng ghi nhận SK có năng lực toàn diện về tài chính, công nghệ và quản trị, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm trung tâm AI của Tập đoàn SK.

Phó Thủ tướng nêu rõ chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng lớn, gắn với quản trị hiện đại. Việt Nam ưu tiên các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện cam kết phát triển bền vững và giảm phát thải; đồng thời có đóng góp thiết thực vào việc nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Sau khi tham quan hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Haein, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm AI quy mô lớn tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực Việt Nam đặc biệt ưu tiên, phù hợp với định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn SK, Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu dự án với tầm nhìn dài hạn và quy mô tương xứng, không chỉ xây dựng hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu mà còn hướng tới hình thành một trung tâm AI và đổi mới sáng tạo có tầm vóc khu vực. Trung tâm cần tích hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển công nghệ và ứng dụng AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc tại trung tâm AI của Tập đoàn SK.

Phó Thủ tướng đề nghị SK đưa công nghệ, chuyên gia và các hoạt động nghiên cứu có giá trị gia tăng cao vào Việt Nam; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước; tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp, tiếp cận hạ tầng tính toán, công nghệ và hệ sinh thái của trung tâm. Đồng thời, SK cần gắn kết sâu hơn với hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng nội địa, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Nhấn mạnh Việt Nam coi Tập đoàn SK như một đối tác chiến lược dài hạn trong quá trình phát triển, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn SK không chỉ mở rộng đầu tư mà còn đồng hành trong các lĩnh vực then chốt của giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là năng lượng, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng đề nghị SK nghiên cứu đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng, AI, công nghệ, tại các địa bàn trọng điểm, còn nhiều dư địa phát triển như Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh.

SK là tập đoàn kinh tế đa ngành có giá trị vốn hóa thị trường gần 300 tỷ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc. Tập đoàn có khoảng 200 công ty con, tổng doanh thu năm 2025 đạt hơn 170 tỷ USD, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào AI, bán dẫn và năng lượng.

Tại Việt Nam, Tập đoàn SK đã thực hiện nhiều khoản đầu tư quy mô lớn vào các doanh nghiệp hàng đầu với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ USD. Các dự án trọng điểm của tập đoàn gồm dự án điện khí Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do SK tham gia cùng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An; nhà máy sản xuất socket kiểm thử chip bán dẫn tại Phú Thọ; nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học thân thiện với môi trường tại Hải Phòng.

Tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và những lĩnh vực vừa là thế mạnh của SK, vừa phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.