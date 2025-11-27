Hà Nội

Chị em sinh đôi chuẩn hot girl trong tuyển bóng rổ Việt Nam dự SEA Games 33

Cộng đồng trẻ

Với sự góp mặt của cặp chị em 'hot girl sân bóng' Thảo Vy và Thảo My, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu mãn nhãn tại SEA Games 33.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Mới đây, trên fanpage của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) đã chính thức công bố danh sách đội hình chuẩn bị cho SEA Games 33 (diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 12/2025). Điều khiến nhiều người hâm mộ vui mừng là danh sách có sự góp mặt của cặp chị em sinh đôi Trương Thảo My và Trương Thảo Vy trong đội hình thi đấu cả hai nội dung 3x3 và 5x5.
Trương Thảo My và Trương Thảo Vy (thường được gọi là Trương Twins) là cặp chị em sinh năm 2001 tại Houston, Texas, Mỹ.
Cả hai không chỉ là những cầu thủ Việt kiều sở hữu trình độ chuyên môn cao (từng thi đấu tại giải bóng rổ sinh viên NCAA Division 1 của Mỹ) mà còn "đốn tim" người hâm mộ Việt Nam nhờ vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút và tính cách năng động.
Chỉ trong một thời gian ngắn về nước thi đấu, Trương Twins đã trở thành biểu tượng mới của bóng rổ nữ Việt Nam, góp công lớn vào những thành tích lịch sử.
Cặp chị em này đã cùng tuyển bóng rổ Việt Nam giành Huy chương Bạc SEA Games 31 (2022) nội dung 3x3, Huy chương Vàng SEA Games 32 (2023) nội dung 3x3. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của bóng rổ Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Trước đó, từng có thông tin về việc Thảo My có thể lỡ hẹn với SEA Games 33 do bận lịch thi đấu ở câu lạc bộ chuyên nghiệp nước ngoài.
Thông tin này từng khiến người hâm mộ lo lắng khi tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là với mục tiêu bảo vệ HCV nội dung bóng rổ 3 người.
Sự góp mặt đầy đủ của Trương Twins là một cú hích tinh thần cực lớn, giúp đội tuyển nữ Việt Nam tự tin hướng đến mục tiêu cao nhất.
Cả hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đầu tàu, phát huy kinh nghiệm và kỹ năng thi đấu quốc tế để dẫn dắt các đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch 3x3 và tạo nên bất ngờ ở nội dung 5x5.
Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan vừa công bố lịch thi đấu chính thức môn bóng rổ SEA Games 33. Được biết, đội tuyển Bóng rổ nữ Việt Nam nằm ở Bảng B cùng với Singapore, Thái Lan và Lào. Đây là nội dung Việt Nam đang giữ HCV, và Trương Twins cùng đồng đội sẽ phải đối mặt với áp lực bảo vệ ngôi vương.
Nội dung 5x5 được tổ chức từ ngày 13.12 đến 19.12. Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam góp mặt Bảng A cùng Thái Lan, Indonesia. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
