Check-in Đà Lạt mùa dã quỳ, đi tour nào để ngắm hoa đẹp nhất?

Du lịch

Mỗi độ cuối thu – đầu đông, Đà Lạt lại rực rỡ trong sắc vàng hoa dã quỳ, thu hút du khách tìm đến “săn hoa” và khám phá những cung đường đẹp nhất năm.

Hoa dã quỳ còn gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại thường bắt đầu chớm nở từ cuối tháng 10, rực rỡ nhất vào tháng 11 và kéo dài đến đầu tháng 12. Ảnh dulich
Đây cũng là thời điểm Đà Lạt đón tiết trời đẹp nhất trong năm, khi nắng nhẹ buổi sáng hòa cùng làn sương mỏng và chút se lạnh đặc trưng của cao nguyên. Ảnh dulich
Giữa khung cảnh ấy, những khóm dã quỳ bung nở vàng rực, tạo nên một “bản hòa sắc” của thiên nhiên đầy mê hoặc. Ảnh Đồng Ngô
Nhiều cung đường ở Đà Lạt mùa này được ví như “thiên đường dã quỳ”, trong đó nổi bật có tuyến sân bay Cam Ly – Làng Hoa Vạn Thành – Thác Voi, Trại Mát – Cầu Đất, đèo Prenn – cao tốc Liên Khương, hay đường Dinh Bảo Đại 3 hướng hồ Tuyền Lâm. Ảnh Đồng Ngô
Mỗi cung đường lại mang một nét đẹp riêng – có nơi vàng óng giữa thung lũng, có nơi hoa len lỏi bên sườn đồi, tạo nên khung cảnh như trong tranh. Ảnh Quangdalat
Thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là buổi sáng, từ 8 đến 10 giờ. Khi nắng ban mai còn dịu, sương sớm vẫn đọng trên cánh hoa, dã quỳ trở nên rực rỡ và lên hình lung linh nhất. Ảnh Quangdalat
Nếu đến vào buổi chiều, du khách còn có thể ngắm hoàng hôn buông xuống trên triền hoa, sắc vàng pha cùng ánh đỏ tạo nên khung cảnh huyền ảo rất riêng của cao nguyên. Ảnh Quangdalat
Tuy nhiên, mùa dã quỳ cũng là thời điểm giao mùa, thời tiết Đà Lạt có thể thay đổi nhanh, đôi khi xuất hiện mưa rào bất chợt. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, mang theo áo mưa, dù, và giày chống trơn để di chuyển an toàn trên các cung đường đèo.
Nhằm giúp du khách tận hưởng trọn vẹn mùa hoa mà không cần tự di chuyển quá nhiều, nhiều công ty lữ hành đã tung ra các tour chuyên đề “săn dã quỳ” trong năm 2025. Ảnh Nguyễn Văn Nam
Trong đó, Hướng Tiên Tourist đang khai thác tour “Đà Lạt 1 ngày – Mùa Hoa Dã Quỳ 2025” với hành trình City Tour ngắn gọn, kết hợp khám phá các cung đường hoa, làng hoa và những điểm du lịch nổi tiếng. Giá tour từ 980.000 đồng/người, bao gồm xe đưa đón, hướng dẫn viên và vé tham quan. Ảnh Đồng Ngô
Ngoài ra, VietTourist giới thiệu chương trình “Đà Lạt Mùa Hoa Dã Quỳ 3 ngày 2 đêm”, kết hợp săn hoa với tham quan Đồi chè Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm và các điểm đặc trưng của phố núi. Giá tour từ 2,95 triệu đồng/người, bao gồm khách sạn, xe du lịch, hướng dẫn viên và một số bữa ăn. Ảnh Quangdalat
Với du khách ưa khám phá, Dalat Trip cũng có tour “Check-in mùa dã quỳ Đà Lạt 2 ngày 1 đêm”, dành cho nhóm nhỏ, khởi hành hằng ngày trong tháng 11. Hành trình đưa khách đến các cung đường dã quỳ đẹp nhất, kết hợp cắm trại giữa thung lũng vàng và thưởng thức tiệc BBQ giữa thiên nhiên. Giá tour dao động từ 1,75 đến 1,9 triệu đồng/người, bao gồm xe, lều, hướng dẫn viên và bữa tối. Ảnh Nguyễn Văn Nam
Mùa hoa dã quỳ không chỉ là thời điểm Đà Lạt rực rỡ nhất trong năm mà còn là dịp để du khách cảm nhận nhịp sống chậm rãi, trong trẻo của phố núi. Dạo bước giữa những cung đường vàng rực, hít hà không khí trong lành và lưu lại những bức ảnh đầy nắng sẽ là trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai ghé Đà Lạt vào mùa hoa này. Ảnh Nguyễn Văn Nam
