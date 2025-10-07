Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Săn mùa dã quỳ Chư Đăng Ya hành trình ngắm sắc vàng giữa cao nguyên Gia Lai

Du lịch

Săn mùa dã quỳ Chư Đăng Ya hành trình ngắm sắc vàng giữa cao nguyên Gia Lai

Mỗi độ tháng 10, Chư Đăng Ya lại khoác áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, thu hút du khách tìm đến Gia Lai chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa lòng Gia Lai, Chư Đăng Ya ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ tháng 10, khi hoa dã quỳ bung nở rực rỡ trên khắp triền đồi. Ảnh Thổ địa Măng Đen
Giữa lòng Gia Lai, Chư Đăng Ya ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi độ tháng 10, khi hoa dã quỳ bung nở rực rỡ trên khắp triền đồi. Ảnh Thổ địa Măng Đen
Vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của nơi đây khiến bất kỳ du khách nào từng đặt chân đến cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ảnh Bùi Văn Hải
Vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của nơi đây khiến bất kỳ du khách nào từng đặt chân đến cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ảnh Bùi Văn Hải
Con đường dẫn lên núi quanh co, men theo những nương rẫy cà phê, hồ tiêu xanh mướt. Càng lên cao, không khí càng trong lành, gió cao nguyên mang theo hương đất mới và sắc vàng của hàng triệu bông dã quỳ nở rộ. Ảnh Bùi Văn Hải
Con đường dẫn lên núi quanh co, men theo những nương rẫy cà phê, hồ tiêu xanh mướt. Càng lên cao, không khí càng trong lành, gió cao nguyên mang theo hương đất mới và sắc vàng của hàng triệu bông dã quỳ nở rộ. Ảnh Bùi Văn Hải
Đứng trên miệng núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn khung cảnh núi non hùng vĩ, làng mạc thấp thoáng giữa những rừng cây. Ảnh phuotvivu
Đứng trên miệng núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn khung cảnh núi non hùng vĩ, làng mạc thấp thoáng giữa những rừng cây. Ảnh phuotvivu
Khi nắng sớm chiếu lên, từng cánh hoa vàng óng ánh như dát mật, phản chiếu trên nền đất đỏ tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Thời điểm lý tưởng nhất để đến Chư Đăng Ya là từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 mùa dã quỳ đẹp nhất trong năm.
Khi nắng sớm chiếu lên, từng cánh hoa vàng óng ánh như dát mật, phản chiếu trên nền đất đỏ tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Thời điểm lý tưởng nhất để đến Chư Đăng Ya là từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 mùa dã quỳ đẹp nhất trong năm.
Ngoài ngắm hoa, du khách có thể hòa mình vào không gian văn hóa của đồng bào Jrai với lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức thường niên. Ảnh T.T
Ngoài ngắm hoa, du khách có thể hòa mình vào không gian văn hóa của đồng bào Jrai với lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức thường niên. Ảnh T.T
Lễ hội tái hiện nét đẹp truyền thống qua các điệu múa cồng chiêng, hội thi dệt thổ cẩm, đan gùi, chế tác nhạc cụ và ẩm thực đặc trưng như cơm lam, gà nướng, rượu cần. Ảnh dulichgialai
Lễ hội tái hiện nét đẹp truyền thống qua các điệu múa cồng chiêng, hội thi dệt thổ cẩm, đan gùi, chế tác nhạc cụ và ẩm thực đặc trưng như cơm lam, gà nướng, rượu cần. Ảnh dulichgialai
Đến với Chư Đăng Ya mùa dã quỳ, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng sắc hoa vàng rực giữa đại ngàn, mà còn tìm thấy cảm giác bình yên hiếm có – nơi thiên nhiên và con người hòa làm một.
Đến với Chư Đăng Ya mùa dã quỳ, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng sắc hoa vàng rực giữa đại ngàn, mà còn tìm thấy cảm giác bình yên hiếm có – nơi thiên nhiên và con người hòa làm một.
Trong cái nắng nhẹ của cao nguyên, giữa không gian bao la đầy sức sống, mọi ưu phiền dường như tan biến, chỉ còn lại dư âm ngọt ngào của một mùa hoa rực rỡ. Ảnh dulichvietnam
Trong cái nắng nhẹ của cao nguyên, giữa không gian bao la đầy sức sống, mọi ưu phiền dường như tan biến, chỉ còn lại dư âm ngọt ngào của một mùa hoa rực rỡ. Ảnh dulichvietnam
Nếu xuất phát từ Pleiku, du khách nên đi vào buổi sáng sớm để đón nắng mai trên đỉnh núi. Ảnh dulichvietnam
Nếu xuất phát từ Pleiku, du khách nên đi vào buổi sáng sớm để đón nắng mai trên đỉnh núi. Ảnh dulichvietnam
Đừng quên mang theo áo khoác mỏng, nước uống và pin dự phòng – vì mỗi khoảnh khắc ở Chư Đăng Ya đều xứng đáng để lưu giữ mãi trong những bức hình vàng rực của mùa dã quỳ. Ảnh Gia Lai
Đừng quên mang theo áo khoác mỏng, nước uống và pin dự phòng – vì mỗi khoảnh khắc ở Chư Đăng Ya đều xứng đáng để lưu giữ mãi trong những bức hình vàng rực của mùa dã quỳ. Ảnh Gia Lai
Vân Giang (Tổng hợp)
#hoa dã quỳ Gia Lai #Chư Đăng Ya mùa hoa dã quỳ #du lịch Tây Nguyên #ngắm hoa dã quỳ Gia Lai #lễ hội hoa dã quỳ Gia Lai #du lịch cao nguyên Gia Lai

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT