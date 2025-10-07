Săn mùa dã quỳ Chư Đăng Ya hành trình ngắm sắc vàng giữa cao nguyên Gia Lai

Mỗi độ tháng 10, Chư Đăng Ya lại khoác áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, thu hút du khách tìm đến Gia Lai chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ giữa đại ngàn Tây Nguyên.
KIA đã chính thức giới thiệu mẫu xe Carnival HEV Hybrid phiên bản nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu MPV cỡ lớn 7 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Malaysia.
KIA đã chính thức giới thiệu mẫu xe Carnival HEV Hybrid phiên bản nâng cấp tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu MPV cỡ lớn 7 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Malaysia.
Nữ MC xứ Nghệ Nguyễn Trâm Anh vừa tung ra bộ ảnh chào đón Tết Trung thu theo một phong cách vừa truyền thống lại vừa quyến rũ bất ngờ.
Sau thời gian nỗ lực không ngừng, vận trình của bốn con giáp này khởi sắc rực rỡ. Tài chính tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa, quý nhân liên tiếp giúp đỡ.
Lên xe hoa với chồng doanh nhân vào năm 2022, Phạm Thị Phương Quỳnh gần như rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống hôn nhân kín tiếng.
Midu luôn được ông xã yêu thương, chiều chuộng và luôn âm thầm tạo nên những điều bất ngờ lãng mạn.
Tại mặt trận Bắc Donetsk, quân đội Nga đang tiến đến Lyman và Siversk, các phương án tấn công của họ bao phủ cả Slavyansk-Kramatorsk.
Từng là huyền thoại thống trị ngành di động, Nokia sụp đổ chỉ sau vài năm. Liệu Microsoft có thật sự là “cú kết liễu”, hay chính Nokia đã tự đánh mất tương ...
Mỹ nhân The Face một thời diện trang phục cổ trang, khoe vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa mong manh như tiên tử giáng trần trong khung cảnh cổ trấn tuyệt đẹp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ không ngừng nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu và chăm sóc cho gia đình.
Từ rạng sáng 7/10, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm khiến nhiều tuyến phố đã ngập sâu.
Từng là "nữ hoàng" làng game Việt, streamer Uyên Pu giờ đây khiến nhiều người bất ngờ sống giản dị, mộc mạc và chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên không son phấn.
Trong dinh thự của phú bà Jamie Chua, mọi thứ nhỏ nhất, từ viên đá lát sàn, chậu cây trong vườn, cho đến nhà vệ sinh, góc bếp... đều toát lên sự đắt đỏ.
Ca sĩ Tùng Dương hiện tại có nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang so với thời mới vào nghề.
Những bức tranh kỳ dị được khắc tinh xảo trên tảng đá cổ vừa được phát hiện giữa rừng sâu. Hình ảnh bên trong khiến các chuyên gia sốc nặng.
Diễn viên hài Khả Như phủ nhận nghi vấn sinh nở, khẳng định cô chỉ ẵm em bé của người khác.
Cải thảo không chỉ là món rau quen trong bữa ăn mà còn giúp mát gan, thanh nhiệt, giải độc cơ thể và tăng cường sức khỏe mỗi ngày.
Mới đây, Doãn Hải My vừa chia sẻ loạt ảnh mới khoe vẻ ngoài dịu dàng, thanh lịch trong một khung cảnh đậm chất thiên nhiên.
Grootslang là loài rắn khổng lồ sống trong hang động, kết hợp sức mạnh phi thường và trí tuệ siêu nhiên theo truyền thuyết địa phương ở Nam Phi.
Nằm giữa quần đảo Orkney ở Scotland, vòng đá Brodgar là minh chứng hùng hồn cho tài năng, tín ngưỡng và tư duy vũ trụ của con người thời kỳ đồ đá mới.
Giữa đại ngàn Quảng Ngãi, Măng Đen hiện lên như một cao nguyên mờ sương, nơi du khách tìm thấy bình yên giữa rừng thông, hồ nước và khí trời se lạnh quanh năm.