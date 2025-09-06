Hà Nội

Video

Chạy xe máy lạng lách vì thích thể hiện, thanh niên bị phạt 9 triệu đồng

Điều khiển xe máy lạng lách trước đầu ô tô tải ở Đà Nẵng, một người đàn ông đã bị CSGT xử phạt hành chính 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần một năm.

Trường Hân t/h

Ngày 4/9, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách.

Nam thanh niên điều khiển xe lạng lách trên đường bị camera ghi lại

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhận được phản ánh về một thanh niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các lực vào cuộc hành xác minh.

Qua đó, lực lượng CSGT xác định người vi phạm giao thông là anh V.T.T (SN 1991, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T thừa nhận là người điều khiển xe máy BKS 92N1 - 387.56 lạng lách trên đường. Anh này cho biết do nông nổi, thích thể hiện và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi vi phạm nêu trên.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T về hành vi “Điều khiển xe đánh võng trên đường bộ”.

Quyết định xử phạt hành chính đối với anh T cũng được ban hành ngay sau đó với mức phạt 9 triệu đồng. Ngoài ra, anh T còn phải chịu hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng GPLX 11 tháng.

