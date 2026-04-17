Cháy tàu NP6 tuyến Hải Phòng – Hà Nội, 2 toa bị hư hỏng hoàn toàn

Tàu NP6 chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội khi đến Km 61+100 tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đã xảy ra cháy.

Hải Ninh

Khoảng 10h30 sáng ngày 17/4, tàu NP6 chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội khi đến Km 61+100 tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng (Km56+600 QL5, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng) đã xảy ra cháy.

Hình ảnh vụ cháy toa tàu.

Ngọn lửa được phát hiện tại toa thứ 3 tính từ đầu tàu (toa không có hành khách), sau đó nhanh chóng lan sang toa thứ 2.

Vụ cháy khiến cả 2 toa bị hư hỏng hoàn toàn, chưa xác định được thiệt hại cụ thể.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, 2 toa tàu đã được cắt rời khỏi đoàn tàu để xử lý.

Đội CSGT đường bộ số 5, đã tổ chức cấm đường hai chiều khu vực xảy ra cháy, đồng thời phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo lộ trình khác để phục vụ công tác chữa cháy.

