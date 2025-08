Cháy nhà ở Hà Nội, cảnh sát cứu 3 người thoát nạn

Hai anh em ruột sắp vào lớp 1 và lớp 5 cùng nhau chơi gần khu nhà trọ ở Hà Nội. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó tử vong thương tâm.

Chiều 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh (Hà Nội) xác nhận về vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/7 tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh). Thời điểm đó, hai bé trai là anh em ruột, sắp vào lớp 1 và lớp 5 cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, do muốn lấy trái bóng, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó.