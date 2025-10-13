Cháy nhà hàng ở Hàn Quốc, 4 người trong một gia đình thiệt mạng

Đám cháy bùng phát tại một nhà hàng ở Hàn Quốc, khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng cuối tuần qua.

Theo Chosun Daily, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 23h29 tối 11/10 tại một nhà hàng ở Gaypeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã triển khai 72 nhân viên và 35 thiết bị để dập lửa. Đám cháy được khống chế sau khoảng 3 tiếng 25 phút.

4 người trong một gia đình thiệt mạng trong vụ cháy nhà hàng ở Hàn Quốc cuối tuần qua. Ảnh: Sở Cứu hỏa và Thảm họa phía Bắc tỉnh Gyeonggi.

Vụ cháy kinh hoàng khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, bao gồm vợ chồng chủ nhà hàng, đều ngoài 40 tuổi, cùng hai con tuổi vị thành niên.

Được biết, họ đang ở bên trong tòa nhà khi đám cháy bùng phát và không thể thoát ra ngoài kịp thời.

Theo Sở Cứu hỏa, vụ cháy đã thiêu rụi một tòa nhà rộng 171 mét vuông và gây thiệt hại tài sản ước tính 59 triệu won.

Cảnh sát và các cơ quan cứu hỏa đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác và diễn biến vụ cháy.

"Khi chúng tôi đến nơi, ngọn lửa đã lan khắp tòa nhà, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang phân tích nhiều khả năng, bao gồm các yếu tố về điện, để xác định nguồn gốc của vụ cháy", một viên chức cứu hỏa thông tin.

