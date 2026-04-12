Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy lớn ở khu trưng bày sản phẩm gỗ tại Hà Tĩnh

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Hạo Nhiên

Theo đó, trưa 12/4, tại khu vực trưng bày thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các lực lượng tại chỗ triển khai các phương án khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Thời điểm xảy ra đám cháy, trời nắng gắt, nền nhiệt cao, trong khi đó khu vực trưng bày chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ để triển khai đồng bộ các phương án khống chế. Bên cạnh việc tập trung phun vòi rồng dập lửa, các mũi trinh sát cũng tích cực phun nước làm mát khu vực lân cận nhằm tạo vành đai ngăn lửa lan sang các kho xưởng và khu dân cư giáp ranh.

Đến 13h cùng ngày, đám cháy tạm thời được khống chế. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Hà Tĩnh #cháy lớn #đồ gỗ #Thành Sen #hoả hoạn

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới