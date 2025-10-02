Phải cắt bỏ tinh hoàn sau chấn thương khi chơi xe Go – Kart vì đến viện muộn

Vừa qua, các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân nam (26 tuổi) với chẩn đoán chấn thương vỡ tinh hoàn trái do tai nạn rủi ro khi đang chơi trò chơi đua xe Go – Kart.

Theo lời kể, trong kỳ nghỉ tuần trăng mật tại Đà Lạt cùng vợ mới cưới, trong lúc tham gia trò chơi đua xe mô hình – một hoạt động giải trí đang "hot", xe của bệnh nhân không may va chạm mạnh. Cú va chạm khiến vùng hạ bộ của anh đập vào thành xe.

Ngay sau tai nạn, bệnh nhân đau nhiều, vùng bìu và bên bẹn trái bị sưng nề, bầm tím. Tuy nhiên, do chủ quan nghĩ đơn giản nên cả hai vợ chồng vẫn tiếp tục vui chơi thêm hai ngày. Khi kết thúc tuần trăng mật và trở về Hà Nội, bệnh nhân thấy tình trạng sưng đau không thuyên giảm nên đã đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Vỡ tinh hoàn trái trong tuần trăng mật khi chơi đua xe Go – Kart - Ảnh minh họa BVCC

ThS.BS Đỗ Ích Định, Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết: "Khi thăm khám và siêu âm, kết quả cho thấy tinh hoàn trái đã mất hoàn toàn hình dạng bình thường, nhu mô dập nát nặng nề, kèm nhiều máu tụ. Bệnh nhân được chẩn đoán vỡ tinh hoàn trái và được chỉ định mổ cấp cứu".

Trong quá trình phẫu thuật thăm dò, ê-kíp ghi nhận tổn thương rất nặng: Tinh hoàn trái vỡ nhiều vị trí, nhu mô dập nát, phần mềm xung quanh cũng bị đụng dập, kèm nhiều máu tụ, không còn khả năng bảo tồn. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn trái để xử trí triệt để tổn thương và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Định chia sẻ: "Đây là một trường hợp vô cùng đáng tiếc. Chấn thương tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa. Nếu bệnh nhân đến sớm, đặc biệt trong 24–48 giờ đầu, khả năng bảo tồn tinh hoàn sẽ cao hơn. Việc trì hoãn khiến máu tụ chèn ép, nhu mô thiếu máu nuôi dưỡng dẫn đến hoại tử".

Qua trường hợp này, các chuyên gia y tế đưa ra lời cảnh báo đến cộng đồng:

Không chủ quan với mọi chấn thương vùng hạ bộ: Dù là tai nạn giao thông, tai nạn thể thao hay tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản, bất kỳ va chạm nào vào vùng bìu, bẹn gây đau đớn, sưng nề, bầm tím đều cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá tổn thương.

Thời gian là vàng: Tâm lý xấu hổ, e ngại là rào cản lớn khiến nhiều bệnh nhân chậm trễ trong việc điều trị các bệnh lý vùng kín. 24 giờ đầu (đặc biệt là 6 giờ đầu) sau tai nạn là khoảng thời gian vàng đối với chấn thương tinh hoàn. Việc thăm khám và điều trị muộn có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn như cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý sau này.

Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm: Sau chấn thương vùng bìu, nếu có các triệu chứng như: Đau dữ dội, bìu sưng to nhanh, bầm tím lan rộng, buồn nôn hoặc nôn,… cần phải đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học hoặc Ngoại khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Sơ cứu đúng trước khi đến viện:

- Nằm nghỉ, kê cao bìu, chườm mát, mặc quần lót nâng đỡ.

- Không tự nắn chỉnh, không chườm nóng.

- Nếu có vết thương hở, chảy máu nên băng vết thương bằng gạc sạch trước khi tới viện.