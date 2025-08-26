Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé 13 tuổi tinh hoàn hoại tử tím đen vì chậm đến viện

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên (10 - 20 tuổi).

Thúy Nga

Vừa qua, Khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận bệnh nhi nam 13 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bẹn trái và bộ phận sinh dục.

Bệnh nhi cho biết, cháu bị đau bụng vùng hạ vị từ sáng ngày 20/8, tính chất đau tăng dần, đau lan xuống bìu và bộ phận sinh dục, chiều ngày 21/8 cháu được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê khám.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bìu trái sưng nề, tím, tinh hoàn trái to hơn bình thường và rất đau khi nắn. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh xoắn cực trên mào tinh hoàn, mất hoàn toàn tín hiệu mạch máu nuôi tinh hoàn và mào tinh hoàn bên trái.

Bệnh nhi được chẩn đoán xoắn tinh hoàn trái, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, do phát hiện muộn, tinh hoàn trái đã bị hoại tử, tím đen. Sau khi giải thích với gia đình, Bác sĩ tiến hành cắt bỏ tinh hoàn bên trái hoại tử.

bo-tinh-hoan-929.jpg
Thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Thái Hà, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa cho biết: “Xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn xoay quanh trục, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi. Nếu không được phẫu thuật tháo xoắn kịp thời, tinh hoàn sẽ nhanh chóng bị hoại tử.

Đây là một cấp cứu ngoại khoa, ‘thời gian vàng’ để can thiệp là trong vòng 6 giờ đầu. Sau thời gian này, nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ tinh hoàn tăng rất cao”.

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên (10 - 20 tuổi). Triệu chứng điển hình của xoắn tinh hoàn gồm: Đau dữ dội vùng bẹn bìu, sưng nề, tím, kèm buồn nôn, nôn; Cơn đau ngày càng tăng và lan rộng ra vùng háng.

Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, xoắn tinh hoàn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như hoại tử, nhiễm trùng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý bệnh nhân.

“Khi trẻ xuất hiện đau bụng, đau vùng bẹn hoặc bìu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để thăm khám ngay, tuyệt đối không tự ý theo dõi hoặc dùng thuốc tại nhà”, các bác sĩ khuyến cáo.

#xoắn tinh hoàn #phẫu thuật cấp cứu #hoại tử tinh hoàn #bệnh lý bìu trẻ em #thời gian vàng can thiệp #biến chứng xoắn tinh hoàn

Bài liên quan

Gia đình mới

Đau đột ngột ở vùng bìu, không ngờ xoắn tinh hoàn

Bất kỳ tình trạng đau bìu cấp nào cần nghĩ ngay đến bệnh lý xoắn tinh hoàn, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế khám bệnh kịp thời tránh nguy cơ hoại tử tinh hoàn phải cắt bỏ.

Vừa qua, Đơn vị cấp cứu 115, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận bệnh nhân nam A.Đ.P 17 tuổi, (Đăk Đoa, Gia Lai) trong tình trạng đau bìu cấp.

Qua lời kể của bệnh nhân, tình trạng đau bìu cấp tự nhiên khởi phát từ 8h tối hôm trước, đau tăng dần đến hiện tại không đỡ. Bệnh nhân được người nhà đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Xem chi tiết

Gia đình mới

Nguyên nhân khiến nam thanh niên bị cắt bỏ tinh hoàn phải, hạ tinh hoàn trái

Tinh hoàn ẩn và xoắn tinh hoàn là 2 bệnh lý nguy hiểm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của nam giới nếu không được phát hiện sớm, xử lý kịp thời.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nam Thăng Long, bệnh nhân Đ.G.V 20 tuổi, (Hà Nội) đến bệnh viện khám trong tình trạng đau dữ dội vùng bẹn phải.

Qua khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân có tiền sử tinh hoàn ẩn 2 bên. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng bẹn ấn đau dữ dội, bên trong không thấy tinh hoàn.

Xem chi tiết

Yêu

3 ngày, 2 thanh niên bị mất 1 bên tinh hoàn do xoắn hoại tử

Chỉ trong vòng ba ngày, từ 24 - 27/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hai trường hợp nam thanh niên nhập viện trong tình trạng xoắn tinh hoàn muộn, buộc phải cắt bỏ một bên tinh hoàn do hoại tử.

Mất tinh hoàn vì nhập viện muộn

Trường hợp thứ nhất là em H.T.A (16 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang). Theo lời kể của gia đình, trước khi vào viện khoảng 4 ngày, em đột ngột xuất hiện cơn đau dữ dội vùng bìu bên trái. Ban đầu, em nghĩ chỉ là đau thông thường nên chủ quan không đi khám.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Các loại ung thư dễ di căn não

Các loại ung thư dễ di căn não

Ung thư di căn não có thể tạo ra một hoặc nhiều khối u trong não. Khi chúng phát triển sẽ làm tăng áp lực tới các nhu mô não xung quanh.
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Các loại ung thư dễ di căn não

Các loại ung thư dễ di căn não

Ung thư di căn não có thể tạo ra một hoặc nhiều khối u trong não. Khi chúng phát triển sẽ làm tăng áp lực tới các nhu mô não xung quanh.