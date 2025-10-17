Hà Nội

Chính trị

Chân dung Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hạo Nhiên

Ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, 100% ủy viên thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

33428e60-2cf7-4e0e-a89f-a1d3f13ea645.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị. Đồng thời xin hứa không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần, trách nhiệm, sức trẻ, kế thừa và phát huy những thành quả của MTTQ trong thời gian qua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Trần Nhật Tân – nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thành Đồng sinh năm 1985, trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận cao cấp. Ông từng giữ các chức danh: Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

#Ông Nguyễn Thành Đồng #Ủy ban MTTQ Việt Nam #tỉnh Hà Tĩnh #chân dung

