Chấn động phát hiện kỷ vật tình yêu trung cổ khắc thông điệp bất tử

Kho tri thức

Chấn động phát hiện kỷ vật tình yêu trung cổ khắc thông điệp bất tử

Các nhà khảo cổ học Ba Lan phát hiện một miếng thiếc có hình bồ câu khắc dòng chữ Latin: “AMOR VINCIT OMNIA” (Tình yêu chinh phục tất cả).

Thiên Đăng (Theo Thehistoryblog)
Cảng cần cẩu Gdańsk Crane được xây dựng từ năm 1442 đến năm 1444 tại Ba Lan, được sử dụng để nâng các vật nặng (hàng hóa, cột buồm đóng tàu) lên xuống mặt nước. Nó được vận hành bởi cơ cấu bốn bánh xe chạy bằng sức người, đường kính hơn 6 mét trên một trục chung. Khi cả bốn bánh xe được vận hành, nó có thể nâng hàng hóa nặng tới hai tấn. Ảnh: @Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Ba Lan.
Mặc dù tầm quan trọng của Cảng cần cẩu Gdańsk Crane đối với thương mại và đóng tàu đã suy giảm vào thế kỷ 18, nhưng nó vẫn được sử dụng vào năm 1944. Phần lớn công trình bị cháy vào năm 1945 và được phục hồi lại vào cuối những năm 1950 và 1960. Ảnh: @Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Ba Lan.
Khi tiến hành khai quật tại khu vực Cảng cần cẩu Gdańsk Crane này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Ba Lan bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ, kỳ thú. Ảnh: @Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Ba Lan.
Đó là một huy hiệu chim bồ câu bằng thiếc từ thời Trung Cổ, ước tính có niên đại khoảng 600 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Ba Lan.
Huy hiệu tình yêu này có hình một chú chim bồ câu đậu trên một tấm biểu ngữ khắc dòng chữ "Amor Vincit Omnia", nghĩa là "tình yêu chinh phục tất cả". Những loại huy hiệu này rất phổ biến vào thế kỷ 14 và 15, một trào lưu du nhập từ phương Tây, vì những mảnh tương tự cũng đã được tìm thấy ở Hà Lan và Anh. Ảnh: @Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Ba Lan.
Thiên Đăng (Theo Thehistoryblog)
#tình yêu #thời trung cổ #Vật kỷ niệm #chim bồ câu #huy hiệu

