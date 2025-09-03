Chà là được nhiều người săn đón vì 'cực bổ'

Quả chà là thường xuất hiện trong thực đơn ăn uống hàng ngày của nhiều người nhờ vào những dưỡng chất dồi dào mà chúng sở hữu. Chính những dưỡng chất này mang đến cho người sử dụng rất nhiều lợi ích về sức khỏe, điển hình như:

Nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên

Trong trái chà là có một bảng thành phần các dưỡng chất vô cùng tuyệt vời. Với những trái chà là được sấy khô thì hàm lượng calo có thể ngang với nho hoặc sung sấy khô. Lượng calo có trong loại quả này chủ yếu là carbs. Phần còn lại là protein, tuy nhiên chỉ với một hàm lượng khá nhỏ. Ngoài ra, trong loại quả này còn chứa các vitamin cùng với các khoáng chất vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của con người.

Bổ sung chất xơ cho cơ thể

Cứ 100g chà là đã có khoảng 7g chất xơ, và đây chính là một loại thực phẩm vô cùng tốt mà mọi người có thể bổ sung trong thực đơn hàng ngày. Chất xơ rất có lợi đối với sức khỏe cũng như hệ tiêu hóa của mọi người. Chúng có công dụng ngăn ngừa vấn đề táo bón và kích thích nhu động ruột một cách tối ưu nhất.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ có trong loại quả này còn tốt cho việc kiểm soát được lượng đường có ở trong máu. Chất xơ có khả năng làm chậm lại quá trình tiêu hóa và ngăn chặn sự gia tăng của hàm lượng đường ở trong máu. Đó cùng là lý do vì sao các bác sĩ thường khuyên người bệnh sử dụng loại quả này trong các bữa ăn hàng ngày của mình.

Chà là mọc thành từng chùm lớn ở trên ngọn cây với vị thanh và ngọt/medlatec.vn

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chà là rất giàu kali, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp. Hơn nữa, chất xơ trong chà là đã được chứng minh là có khả năng giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid trong chà là cũng góp phần bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, giảm viêm và tăng cường sức khỏe tổng thể của hệ tim mạch.

Quả chà là có thể thay thế đường trắng trong nấu ăn nhờ vị ngọt tự nhiên

Tốt cho não bộ

Bổ sung trái chà là vào trong thực đơn hàng ngày còn giúp cho mọi người cải thiện được các chức năng của não. Những nghiên cứu được thực hiện ở trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng loại quả này có công dụng tốt trong việc giảm viêm, cụ thể là interleukin 6 ở trong não. Mức độ Interleukin càng cao thì nguy cơ mắc các bệnh về thoái hóa thần kinh lại càng lớn.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu được thực hiện ở trên động vật cho thấy quả chà là có tác dụng làm hạn chế hoạt động của protein amyloid beta. Khi những mảng tích tụ này được hình thành ở trong não sẽ làm rối loạn khả năng giao tiếp giữa những tế bào não với nhau. Tình trạng này kéo dài có thể làm chết các tế bào não và cuối cùng làm xuất hiện bệnh Alzheimer.

Giúp xương chắc khỏe

Để có một bộ xương chắc khỏe, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các khoáng chất quan trọng. Chà là là một nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho, kali và magiê. Sự kết hợp của các khoáng chất này giúp củng cố mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Việc bổ sung chà là vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe xương khớp của bạn.

Hỗ trợ quá trình sinh nở ở phụ nữ mang thai

Đối với phụ nữ mang thai, chà là được xem là một loại thực phẩm hữu ích trong những tuần cuối thai kỳ. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc ăn chà là thường xuyên trong giai đoạn cuối của thai kỳ có thể giúp cổ tử cung giãn nở tốt hơn, rút ngắn thời gian chuyển dạ và giảm nhu cầu sử dụng thuốc hỗ trợ sinh nở. Các hợp chất trong chà là được cho là có khả năng kích thích các thụ thể oxytocin, một hormone quan trọng trong quá trình sinh nở.

Tăng cường thị lực và sức khỏe đôi mắt

Chà là chứa nhiều vitamin A và lutein - hai dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A giúp duy trì thị lực, bảo vệ giác mạc và võng mạc, đặc biệt là thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, lutein là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím (UV) và ánh sáng xanh, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật

Quả chà là cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, trong số đó có một số lợi ích sức khỏe, bao gồm cả việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của cơ thể khỏi các gốc tự do, là những phân tử không ổn định có thể gây ra các phản ứng có hại trong cơ thể và dẫn đến bệnh tật. So với các loại trái cây tương tự, chẳng hạn như sung và mận khô, chà là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn.