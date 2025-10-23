Câu chuyện người gác đêm: Ca đêm, cơn buồn ngủ và niềm tin vào ngày mai

Bảo vệ ca đêm tưởng đơn giản, nhưng với người trực, đó là thử thách khắc nghiệt cả về tinh thần và thể chất.

22h30. Sảnh chung cư 40 tầng ở trung tâm thành phố vẫn sáng rực ánh đèn. Người ra, kẻ vào thưa dần. Thang máy khép lại, chỉ còn tiếng giày của anh Phúc sải bước trên nền gạch, âm thanh quen thuộc của ca trực đêm. Suốt 5 năm, bước chân chân chắc nịch ấy là lời cam kết thầm lặng với sự an toàn của cư dân.

“Đêm là lúc mọi người nghỉ ngơi, buông lỏng, còn mình bắt đầu ca làm,” anh cười hiền. Ít ai biết, sau vẻ bình thản ấy là cả một cuộc chiến với cơn buồn ngủ dai dẳng và mệt mỏ – những thử thách mà bất kỳ người gác đêm nào cũng phải vượt qua bằng ý chí và sức bền.

Cuộc chiến thầm lặng và những giấc mơ chưa ngủ

"Ca đêm dài lắm, đồng hồ trôi chậm như thử thách sức chịu đựng của mỗi người. Mệt nhất là khoảng 3h sáng, khi cơ thể muốn gục xuống nhưng đầu óc vẫn phải gồng để tỉnh táo." Anh kể. Có lần mệt quá, anh suýt ngủ gục trên ghế trực, nhưng khi nhìn lên thấy căn hộ vẫn sáng đèn, có ai đó vẫn miệt mài làm việc, anh chợt nghĩ: "Mình đang canh bình yên cho "giấc mơ" của bao người!".

“Ca đêm dài lắm, đồng hồ trôi chậm như thử thách sức chịu đựng của mỗi người. Mệt nhất là khoảng 3h sáng, khi cơ thể muốn gục xuống nhưng đầu óc vẫn phải gồng để tỉnh táo.” Anh kể. Có lần mệt quá, anh suýt ngủ gục trên ghế trực, nhưng khi nhìn lên thấy căn hộ vẫn sáng đèn, có ai đó vẫn miệt mài làm việc, anh chợt nghĩ: “Mình đang canh bình yên cho “giấc mơ” của bao người!”.

Với những người làm việc xuyên đêm, Number 1 luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, tiếp năng lượng tức thì, giúp cơ thể tỉnh táo, vượt qua cơn buồn ngủ kéo dài để duy trì hiệu suất tối đa.

Anh bật dậy, khui chai Number 1. Ngụm nước mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, hương vị mạnh mẽ kích thích mọi giác quan khiến anh bừng tỉnh. “Tiếp năng lượng với Number 1 giúp tôi tăng cường sự tỉnh táo và tập trung để tiếp tục công việc.”

Trước khi làm bảo vệ, anh Phúc từng là kỹ thuật viên điện lạnh. Một sự cố khiến anh rẽ hướng, nhận công việc gác đêm để chăm mẹ và nuôi hai con nhỏ ăn học. “Lúc đầu thấy buồn lắm, cứ nghĩ mình thụt lùi. Nhưng dần mình hiểu, nghề nào cũng đáng quý nếu làm bằng cả đam mê và ý chí vươn lên.”

Ca trực đêm cho anh những khoảng lặng quý giá để định hình tương lai: mở cửa hàng sửa chữa điện tử. Sau ca làm, anh học online, xem hướng dẫn kỹ thuật, đọc thêm tài liệu. Anh gọi đó là hành trình "bền đam mê", không ngừng nỗ lực để tiến lên.

Năng lượng để người bình thường kiến tạo điều phi thường

Không chỉ anh Phúc, trong các hay trên từng con phố, hàng nghìn “chiến binh thầm lặng” đang miệt mài với công việc và đam mê. Họ không ngừng bước tới, chinh phục ước mơ, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Number 1 luôn là người bạn đồng hành tiếp năng lượng trên hành trình chinh phục ước mơ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. (Hình minh họa)

Với họ, Number 1 không chỉ là thức uống tăng lực. Đó là nguồn năng lượng giúp tỉnh táo giữa giờ làm khuya, giữ tập trung trong từng ca trực, và hơn hết: giữ ngọn lửa đam mê rực cháy cho những giấc mơ.

“Với Number 1, tôi được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ không chỉ để làm việc hiệu quả, mà còn giữ vững đam mê và niềm tin sắt đá rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.” anh Phúc nói.

Đó cũng chính là tinh thần mà Đen – đại sứ thương hiệu Number 1 đã không ngừng lan tỏa qua hành trình 15 năm theo đuổi rap. Từ một chàng trai ấp ủ đam mê và khát khao khẳng định mình trong cộng đồng âm nhạc, đến nghệ sĩ được hàng triệu người yêu mến. Đen chưa từng ngừng bước. Anh luôn bền bỉ theo đuổi đam mê, là minh chứng sống động cho niềm tin rằng nỗ lực không ngừng sẽ đưa ta đến với những điều lớn lao.

Hành trình bền đam mê: Từ người gác đêm tới cảm hứng cho cả thế hệ

Bình minh ló rạng, anh Phúc chào ca sáng, bước ra phố. Cả thành phố như một cỗ máy khổng lồ đang khởi động: sinh viên háo hức tới trường, công nhân vào ca, tiểu thương mở hàng, start-up sẵn sàng cho những đột phá, chuyến bay nối tiếp cất cánh... Mỗi người một hành trình, nhưng chung khao khát vươn lên mãnh liệt.

Khoảnh khắc bừng tỉnh cùng Number 1, tiếp năng lượng cho hành trình bền đam mê mỗi ngày. (Hình minh họa)

Dừng lại bên vỉa hè, anh Phúc khui chai Number 1 mát lạnh. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng ban mai làm bừng lên sắc vàng đỏ mạnh mẽ, biểu tượng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ và ý chí vươn lên không ngừng.

Hơn 2 thập kỷ qua, hàng triệu người đã tin chọn Number 1 làm người bạn đồng hành tiếp năng lượng, giúp họ bền bỉ theo đuổi đam mê, không ngừng vươn lên để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Công việc nào cũng có ý nghĩa, miễn là mình có bí kíp tiếp năng lượng, duy trì sự tỉnh táo để luôn bền bỉ, giữ lửa đam mê, theo đuổi ước mơ đến cùng,” anh Phúc nghĩ, uống một hơi dài.

Anh sải bước vào ngày mới. Trên tay anh, trên tay hàng triệu người khác, Number 1 trở thành biểu tượng của năng lượng, sự kiên định trên hành trình bền đam mê, đồng hành cùng mỗi người chinh phục ước mơ và tiến tới tương lai.