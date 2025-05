Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 nhấn mạnh như trên khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo, sáng 17/5.

Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt nhưng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, phân cấp, phân quyền chưa triệt để; nhiều nhiệm vụ tại triển khai còn chậm tiến độ, chưa có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa chủ động đăng ký nhu cầu kinh phí chi đầu tư và chi thường xuyên cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Chưa quyết liệt, chưa quan tâm đúng mức tới cải cách hành chính , cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Nhận thức có nơi, có lúc chưa đúng tầm, nên lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa quyết liệt, kịp thời; chậm triển khai một cửa quốc gia về xúc tiến, thu hút đầu tư và trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã ở một số nơi...

Phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng chủ yếu là do người đứng đầu và nhấn mạnh, người đứng đầu phải sát việc, quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc, trăn trở với công việc, nơi nào cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu dành nhiều thời gian, công sức cho công tác này thì công việc tiến bộ, có kết quả rõ rệt, còn nơi nào người đứng đầu tinh thần trách nhiệm chưa cao, nỗ lực chưa lớn, còn lơ là, thậm chí qua loa, đại khái thì công việc chậm chạp.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải gắn với đơn giản hóa và cương quyết cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phiền hà, bỏ cơ chế xin cho, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải quyết tâm "tăng tốc và bứt phá", thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình hình, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025 (tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8%) và cả nhiệm kỳ 2021-2025, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số.

Phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại với phương châm "Bộ máy tinh gọn - Dữ liệu kết nối - Quản trị hiện đại".

Cùng với đó, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số, gồm thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số. Đẩy mạnh nguồn lực thực hiện KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng chi cho khoa học công nghệ lên 3% chi ngân sách Nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương phải trình các dự án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hợp tác công tư, Thủ tướng kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân cả về nguồn lực, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo động lực, truyền cảm hứng.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, động lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức xã hội về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Tiếp tục triển khai tổ chức thực chất, rộng khắp các phong trào thi đua trong toàn quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và Nhân dân (nhất là phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số" và "Bình dân học vụ số").

Cùng với đó, đẩy mạnh rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; bảo đảm nguồn lực cho KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, có cơ chế ưu tiên để huy động nguồn lực.

Về phát triển hạ tầng số, kinh tế số và chính phủ số, Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp mình, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tổ chức triển khai thử nghiệm có kiểm soát với các ngành công nghệ mới và phát triển sản xuất thông minh.

Bộ Tài chính sớm hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền chính sách thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung số hóa toàn diện và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý nhà nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh cung cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh triển khai Đề án 06; phân công Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu "nghĩ thật, làm thật, kết quả thật, Nhân dân thụ hưởng thật" để việc phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và bền vững, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

3 bộ trưởng nhận thêm nhiệm vụ mới

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ KH&CN công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, cùng 3 quyết định thành lập 3 tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Các tổ công tác này gồm: Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06, do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Tổ Công tác về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Tổ trưởng; Tổ Công tác cải cách hành chính, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng.