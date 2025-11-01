Hà Nội

Cặp song sinh nhà diễn viên Vân Trang đón sinh nhật

Giải trí

Cặp song sinh nhà diễn viên Vân Trang đón sinh nhật

Diễn viên Vân Trang khoe bộ ảnh sinh nhật của cặp song sinh đồng thời viết tâm thư dành cho các nhóc tì của mình.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Vân Trang)
Quianna và Quinita - cặp song sinh của diễn viên Vân Trang tròn 4 tuổi vào ngày 1/11. Nhân dịp sinh nhật, Vân Trang thực hiện bộ ảnh cho các con.
Vân Trang tâm sự rằng từ nhỏ cô đã mê được 'sở hữu' 2 em bé gái sinh đôi xinh xắn đáng yêu và có mơ cô cũng không dám nghĩ rằng cô đã được ban tặng Quianna và Quinita.
Vân Trang luôn tự dằn vặt bản thân rằng cô không thể dành trọn tình thương, thời gian, tâm sức cho Quianna và Quinita được trọn vẹn giống như ngày xưa cô chỉ có một mình bé Queenie.
Vân Trang thậm chí đã khóc mỗi khi nhìn cả Quianna và Quinita đều đòi mẹ mà mẹ chỉ có thể ẵm 1 em vì cô mang bầu bé Tin, khi cả Quianna và Quinita muốn chơi với mẹ mà cô ngồi học với bé Queenie. "Nhưng có lẽ mẹ đã mong muốn quá nhiều", Vân Trang tâm sự.
Về cặp song sinh, chồng Vân Trang nói với nữ diễn viên rằng: "Sao mẹ cứ bị suy nghĩ nhiều vậy, bây giờ mấy chị em, ngoài có tình thương của mẹ chia ra, tụi nó còn có tình thương của nhau, yêu thương qua lại cho nhau nữa thì có phải còn được thương nhiều hơn là chỉ có 1 mình mẹ thương không".
Quianna và Quinita nhận được tình yêu thương của chị gái Queenie.
Bé Queenie sinh năm 2016, luôn yêu thương các em.
Bé Quitin - con trai Vân Trang tròn một tuổi vào tháng 10 vừa qua.
Vân Trang nhắn nhủ các con: "Mẹ hạnh phúc khi thấy các con yêu thương nhau, thương chị hai và thương em Tin nữa. Mong các con của mẹ mãi có nhau, mãi thương nhau, các con nhé".
