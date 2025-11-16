Hà Nội

Bất động sản

Đồng Nai thu về gần 9,5 ngàn tỷ đồng từ đấu giá đất

Với việc đấu giá thành công 4 khu đất, tỉnh Đồng Nai đã thu về ngân sách Nhà nước gần 9,5 ngàn tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, tính đến giữa tháng 11/2025, đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công 4 khu đất, thu về gần 9,5 ngàn tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy tín hiệu tích cực từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư đang quan tâm nhiều tới thị trường Đồng Nai ở các lĩnh vực: bất động sản, công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

bhoa-1679046008707212436697-16790523129931645629898.jpg
Một góc tỉnh Đồng Nai nhìn từ trên cao.

Theo kế hoạch, trong tháng 12, Trung tâm sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 6 khu đất lớn. Nếu thành công, tổng số thu có thể vượt mục tiêu 21 ngàn tỷ đồng đặt ra trong năm 2025.

Một số khu đất sắp đưa ra đấu giá đáng chú ý, gồm: Khu hơn 51ha tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được quy hoạch khu thương mại dịch vụ đô thị; khu gần 2ha tại khu vực mũi tàu (cây xăng Hãng Dầu) làm chung cư hỗn hợp cao tầng, khu 4,6ha tại chợ đầu mối nông sản Dầu Giây để mở rộng hoạt động thương mại - dịch vụ.

Được biết, việc đấu giá thành công các khu đất không chỉ mang lại nguồn thu trước mắt cho ngân sách mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, khi các dự án nhà ở, công nghiệp, dịch vụ được triển khai sẽ tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu bền vững cho địa phương.

