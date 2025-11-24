Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Ninh Bình đưa 43 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 43 lô đất ở tại phường Hồng Quang ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 24/11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 43 lô đất ở tại phường Hồng Quang.

Theo đó, các lô đất có diện tích 66 - 172 m²/, giá khởi điểm từ 3 - 28 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa vào các ngày 26/11 - 28/11.

image-3972.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm từ 8h ngày 19/11 đến 17h ngày 3/12; tại trụ sở UBND phường Hồng Quang, hồ sơ được bán từ 8h ngày 19/11 đến 17h ngày 3/12; tiếp nhận từ 8h ngày 1/12 đến 17h ngày 3/12; tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trong thời hạn từ 8h ngày 19/11 đến 17h ngày 3/12.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 6/12, tại Hội trường UBND phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu gái #đất ở #bất động sản #Ninh Bình #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Phú Thọ sắp đấu 25 lô đất, khởi điểm 4 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 25 lô đất ở xã Lạc Thủy ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4 triệu đồng/m2.

Ngày 19/11, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Đông Á cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tở chức đấu giá 25 lô đất ở xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, các lô đất có diện tích 111 - 221 m2, với giá khởi điểm 4 - 6,5 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Phú Thọ đưa 11 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 11 lô đất ở Khu đất giá dịch vụ, giãn dân tại thôn Chùa (xã Hội Thịnh) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm từ 8 đồng/m2.

Ngày 18/11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 02 tỉnh Phú Thọ xác nhận, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá 11 lô đất ở Khu đất giá dịch vụ, giãn dân tại thôn Chùa (xã Hội Thịnh).

Theo đó, các lô đất có diện tích 100 - 107 m2, với giá khởi điểm 8 - 17 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Đồng Nai thu về gần 9,5 ngàn tỷ đồng từ đấu giá đất

Với việc đấu giá thành công 4 khu đất, tỉnh Đồng Nai đã thu về ngân sách Nhà nước gần 9,5 ngàn tỷ đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, tính đến giữa tháng 11/2025, đơn vị đã tổ chức đấu giá thành công 4 khu đất, thu về gần 9,5 ngàn tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy tín hiệu tích cực từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư đang quan tâm nhiều tới thị trường Đồng Nai ở các lĩnh vực: bất động sản, công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới