Ninh Bình đưa 43 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 43 lô đất ở tại phường Hồng Quang ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 3 triệu đồng/m2.

Ngày 24/11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 43 lô đất ở tại phường Hồng Quang.

Theo đó, các lô đất có diện tích 66 - 172 m²/, giá khởi điểm từ 3 - 28 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá tại thực địa các khu đất đấu giá thì liên hệ và đăng ký với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn chi tiết và xem tài sản thực địa vào các ngày 26/11 - 28/11.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trụ sở Trung tâm và Văn phòng đại diện của Trung tâm từ 8h ngày 19/11 đến 17h ngày 3/12; tại trụ sở UBND phường Hồng Quang, hồ sơ được bán từ 8h ngày 19/11 đến 17h ngày 3/12; tiếp nhận từ 8h ngày 1/12 đến 17h ngày 3/12; tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trong thời hạn từ 8h ngày 19/11 đến 17h ngày 3/12.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 6/12, tại Hội trường UBND phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

