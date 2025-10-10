Cao Bằng miễn nhiệm đối với nhiều lãnh đạo

Cao Bằng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Trường Huy và một số lãnh đạo khác.

Ngày 10/10, HĐND tỉnh Cao Bằng Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 36 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến, thông qua một số báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền; đồng thời tiến hành công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành miễn nhiệm đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc (nghỉ hưu theo chế độ).

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Giám đốc sở Nội vụ Nguyễn Lâm Thị Tú Anh (nghỉ hưu theo chế độ) và nguyên Giám đốc sở Ngoại vụ Phạm Văn Cao (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Trường Huy (do không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Như vậy, tính đến hết ngày 10/10, UBND tỉnh Cao Bằng đang được điều hành bởi Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa, 2 Phó Chủ tịch gồm các ông: Hoàng Văn Thạch và Vũ Đình Quang.