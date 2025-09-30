Bí thư tỉnh Ninh Bình được chỉ định làm Bí thư tỉnh Phú Thọ

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể.

Tại đại hội, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Ông Phong được Bộ Chính trị giao tiếp tục chỉ đạo đến phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định 97 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và 27 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trương Quốc Huy.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông (Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Trương Quốc Huy, sinh năm 1970, quê tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trương Quốc Huy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên (Hà Nam cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũ.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định, ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình mới.