Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bí thư tỉnh Ninh Bình được chỉ định làm Bí thư tỉnh Phú Thọ

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiên Tuấn

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể.

Tại đại hội, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Ông Phong được Bộ Chính trị giao tiếp tục chỉ đạo đến phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định 97 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và 27 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

anh-chup-man-hinh-2025-09-30-luc-103835.png
Ông Trương Quốc Huy.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông, bà: Trần Duy Đông (Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Bùi Văn Quang, Bùi Đức Hinh, Bùi Huy Vĩnh, Bùi Thị Minh, Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ông Trương Quốc Huy, sinh năm 1970, quê tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trương Quốc Huy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty xi măng Vicem Hoàng Mai tỉnh Nghệ An; Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên (Hà Nam cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũ.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định, ông Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình mới.

#Trương Quốc Huy #bí thư Ninh Bình #Bí thư Phú Thọ #Đặng Xuân Phong #Bộ Chính trị #lãnh đạo

Bài liên quan

Chính trị

Bí thư tỉnh Thái Nguyên được chỉ định làm Bí thư tỉnh Lào Cai

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 29/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, thay ông Trịnh Xuân Trường được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

1759128648-img-6437dctrinhviethungphatbie-9085-8808-6506-width680height414.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

19 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật

Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật.

Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Thông báo Kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ CÁN BỘ VI PHẠM

Xem chi tiết

Chính trị

Chân dung Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh là người dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Chiều 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI đã ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 54 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La gồm 14 đồng chí.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết Công an nhân dân vì Đảng, vì Dân. Báo Tri thức và Cuộc sống xin giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.