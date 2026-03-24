Cảnh giác với cúm B trong thời điểm giao mùa, nhiều người phải nhập viện

Thời điểm giao mùa thường kéo theo sự gia tăng rõ rệt của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Trong đó, cúm mùa – đặc biệt là cúm B – có xu hướng bùng phát mạnh hơn và tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Theo ghi nhận tại Khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, số lượng người bệnh mắc cúm B có xu hướng gia tăng. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, Khoa đã tiếp nhận gần 20 trường hợp mắc cúm B đến khám và điều trị. Phần lớn người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, đau họng, ho, đau tức ngực, nhiều trường hợp kèm theo bệnh lý nền.

BSCKI Lê Quang Thoại thăm khám cho người bệnh cúm B - Ảnh BVCC

Người bệnh T.T.T.B (50 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt từng cơn, mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, đau tức ngực, hồi hộp trống ngực.

Người bệnh được bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, test nhanh cúm A/B cho kết quả dương tính với cúm B. Người bệnh được chỉ định nhập viện điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, sử dụng thuốc kháng virus, truyền dịch, bổ sung vitamin và các thuốc hỗ trợ điều trị. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh đã dần ổn định, các triệu chứng giảm rõ rệt.

Tương tự, người bệnh T.T.N (72 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau rát họng, ho nhiều, tức ngực, mệt mỏi. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh dương tính với cúm B, có bệnh lý nền là đái tháo đường phụ thuộc insulin và u tuyến giáp.

Người bệnh được nhập viện điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, sử dụng thuốc kháng virus, hạ sốt, giảm ho, truyền dịch, bổ sung vitamin và điều trị hỗ trợ. Sau 4 ngày điều trị, người bệnh test cúm B âm tính, tình trạng hô hấp ổn định và được chuyển sang Khoa Nội tiết – Đái tháo đường để tiếp tục điều chỉnh thuốc đái tháo đường và theo dõi bệnh lý nền.

Theo BSCKI Lê Quang Thoại – Khoa Bệnh Nhiệt đới, cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp, có thể gây ra các triệu chứng như: Sốt cao, sốt từng cơn; Đau họng, rát họng; Ho, đau tức ngực; Mệt mỏi, đau nhức cơ thể; Chán ăn, suy nhược.

Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, bệnh phổi mạn tính…, cúm B có thể diễn biến nặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm nặng các bệnh lý sẵn có.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý điều trị tại nhà kéo dài, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như: Sốt cao trên 38,5°C kéo dài nhiều ngày; Ho nhiều, đau tức ngực; Khó thở, mệt mỏi nhiều;

Người có bệnh nền hoặc người cao tuổi bị sốt, đau họng, ho... nên đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời nhằm hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục.

Cách phòng ngừa cúm B - Ảnh BVCC

Để phòng bệnh cúm trong thời điểm giao mùa, BSCKI Lê Quang Thoại khuyến cáo người dân: Giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng mũi họng khi thời tiết lạnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Tăng cường dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Tiêm vắc xin phòng cúm định kỳ hằng năm. Hạn chế tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh hô hấp. Đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường.

