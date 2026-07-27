Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Top phản ứng hóa học đẹp đến mức nhiều ngưởi tưởng là phép thuật

Không chỉ tạo ra vật chất mới, nhiều phản ứng hóa học còn mang đến những màn trình diễn ánh sáng, màu sắc và hình dạng đẹp đến khó tin.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến hóa học, nhiều người thường hình dung những công thức khô khan hay các ống nghiệm trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng, thế giới của các phản ứng hóa học lại ẩn chứa vô số hiện tượng ngoạn mục chẳng khác nào những "màn ảo thuật" của tự nhiên. Chỉ trong vài giây, một dung dịch có thể đổi màu liên tục, phát sáng trong bóng tối hoặc tạo thành những cấu trúc tinh thể tuyệt đẹp.

Ảnh: youtube

Một trong những phản ứng nổi tiếng nhất là "đồng hồ iốt" (iodine clock). Ban đầu, dung dịch hoàn toàn trong suốt, nhưng sau một khoảng thời gian gần như được "đếm ngược" chính xác, toàn bộ chất lỏng đột ngột chuyển sang màu xanh đen đậm. Hiện tượng này xảy ra do sự thay đổi nồng độ của các chất phản ứng, khiến iốt tự do xuất hiện gần như cùng một lúc, tạo cảm giác như ai đó vừa bấm công tắc đổi màu.

Ảnh: villanovachemistry.wordpress

Không kém phần ấn tượng là phản ứng Briggs–Rauscher, thường được mệnh danh là "phản ứng dao động đẹp nhất thế giới". Dung dịch liên tục chuyển đổi giữa không màu, vàng hổ phách và xanh lam trong nhiều chu kỳ trước khi ổn định. Đây là một trong số rất ít phản ứng hóa học có khả năng tự dao động, minh họa rằng ngay cả những hệ hóa học cũng có thể tạo nên các nhịp điệu phức tạp giống như nhiều quá trình trong tự nhiên.

Ảnh: hbdsbio

Nếu yêu thích những hiện tượng phát sáng, bạn sẽ khó quên phản ứng phát quang hóa học (chemiluminescence). Khi một số chất như luminol phản ứng với chất oxy hóa, năng lượng giải phóng không biến thành nhiệt mà phát ra ánh sáng màu xanh lam huyền ảo. Chính hiện tượng này được các nhà điều tra hình sự sử dụng để phát hiện dấu vết máu tại hiện trường, bởi sắt trong hemoglobin có thể xúc tác cho phản ứng phát sáng.

Ảnh: onelittleproject

Một hiện tượng khác khiến nhiều người kinh ngạc là "kem đánh răng của voi" (Elephant Toothpaste). Khi hydro peroxide phân hủy rất nhanh dưới tác dụng của chất xúc tác, khí oxy sinh ra bị giữ lại trong xà phòng, tạo thành cột bọt khổng lồ phun vọt khỏi bình phản ứng. Mặc dù trông vui mắt, thí nghiệm này vẫn cần được thực hiện trong điều kiện an toàn vì phản ứng tỏa nhiệt mạnh.

Ảnh: ultrabem

Bên cạnh đó, các phản ứng kết tinh cũng tạo nên những "tác phẩm nghệ thuật" tự nhiên. Đồng sulfat có thể hình thành các tinh thể xanh biếc, trong khi natri axetat siêu bão hòa có thể kết tinh gần như tức thì khi bị tác động nhẹ, tạo cảm giác như dòng nước bất ngờ hóa thành băng ngay trước mắt.

Những phản ứng đầy màu sắc và ánh sáng này cho thấy hóa học không chỉ là một ngành khoa học nghiên cứu vật chất, mà còn là thế giới của những quy luật tinh tế và vẻ đẹp bất ngờ. Đằng sau mỗi màn trình diễn ngoạn mục là các nguyên lý về động học phản ứng, trao đổi năng lượng và cấu trúc phân tử – những kiến thức đang góp phần tạo nên các công nghệ mới trong y học, vật liệu và môi trường.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#hiện tượng phản ứng hóa học ngoạn mục #phản ứng đồng hồ iốt #phản ứng Briggs–Rauscher #hiện tượng phát quang hóa học #kết tinh và tạo hình tự nhiên

Bài liên quan

Kho tri thức

Chip quang tử lập trình có thể tùy ý điều khiển tốc độ ánh sáng

Các nhà khoa học đã tạo một con chip lập trình được có thể làm chậm ánh sáng theo ý muốn, mở ra hướng chế tạo các máy tính quang học nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) và các mô hình AI quy mô lớn đã làm tăng sức mạnh tính toán cho các trung tâm dữ liệu và máy chủ. Các chất bán dẫn điện tử truyền thống đang gặp khó khăn trong việc theo kịp vì chúng tiêu thụ lượng năng lượng lớn và có những hạn chế về tốc độ truyền dữ liệu.

programmable-crit-photonic-integrated-circuit.jpg
Sơ đồ khái niệm của mạch tích hợp quang tử CRIT lập trình kiểm soát được tốc độ ánh sáng truyền dẫn bên trong.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Sửng sốt cảnh cá voi sát thủ lao như tên bắn, xé nát cá mặt trăng khổng lồ

Giới khoa học bất ngờ trước chiến thuật săn mồi kỳ lạ của cá voi sát thủ, khi chúng lao thân mình nặng hàng tấn vào cá mặt trăng để xé nhỏ con mồi.

Cá voi sát thủ (Orcinus orca) từ lâu đã nổi tiếng với các chiến thuật săn mồi tinh vi và tàn khốc. Chúng biết tạo sóng dội để hất hải cẩu khỏi băng trôi, hoặc phẫu thuật chính xác để lấy bộ gan béo ngậy của cá mập trắng đại dương.

Mới đây tại vịnh California, loài sát thủ đỉnh cao này lại khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng. Chúng vận dụng sức mạnh và sự khôn ngoan vào một hành vi kỳ lạ: lao thẳng ở tốc độ cao vào những con cá mặt trăng khổng lồ khiến con mồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát minh loại gel có thể tái tạo men răng

Các nhà khoa học tại Trường Dược và Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường thuộc Đại học Nottingham (Anh) đã tạo ra loại gel có khả năng tái tạo men răng.

Tổn thương men răng là một trong những nguyên nhân chính gây sâu răng và các bệnh răng miệng khác, ảnh hưởng đến gần 50% dân số toàn cầu. Sức khỏe răng miệng kém cũng có liên quan đến các vấn đề sức khỏe tổng thể, bao gồm tiểu đường và bệnh tim mạch.

men-rang.jpg
Men răng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng nhưng cơ thể không tự tái tạo khi bị mất.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới