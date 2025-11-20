Hà Nội

Cảnh báo người dân về 100 can axit sunfuric nguy hiểm bị nước lũ cuốn trôi

Nhà máy đường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) bị mưa lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric màu xanh và xám. Công an cảnh báo người dân nếu nhặt được không tự ý mở ra.

Nguyễn Tâm

Chiều 20/11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, mưa lũ khiến 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa (trên địa bàn) bị nước cuốn trôi ra ngoài.

mx.jpg
100 can axit sunfuric bị mưa lũ cuốn trôi là loại nguy hiểm, người dân nhặt được không tự ý mở nắp đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Theo Thượng tá Hương, cơ quan công an đã phát đi cảnh báo do đây là loại axit nguy hiểm. Trường hợp người dân nhặt được, không được mở nắp và phải trình báo đến cơ quan công an gần nhất.

"Các can axit sunfuric có dung tích 20 lít/can, có màu xanh và xám. Đến hiện tại, chưa có người dân nào thông tin về việc đã nhặt được các can axit này" - Trưởng Công an xã Sơn Thành thông tin.

Tính đến trưa 20/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử. Nhiều trường hợp chưa thống kê được do chưa thể tiếp cận.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại Đăk Lăk:

(Nguồn: VTV1)
