Cảnh báo chiêu trò chuyển khoản dưới 5 triệu để né thuế

Cơ quan thuế đã đưa ra cảnh báo về tình trạng doanh nghiệp cố tình chia nhỏ các khoản chi dưới 5 triệu đồng để lách quy định về thanh toán.

Rà soát quy định về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, các khoản chi có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên tại mỗi lần giao dịch, bao gồm cả chi lương, tiền công cho người lao động, tiền thuê tài sản hay các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, bắt buộc phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ những khoản chi này mới đủ điều kiện được trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận phản ánh từ các doanh nghiệp về những khó khăn trong việc áp dụng quy trình thanh toán không tiền mặt, đặc biệt đối với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cơ quan thuế nhấn mạnh, việc thanh toán lương phải tuân thủ thỏa thuận trong hợp đồng lao động, chi trả đúng người và đầy đủ chứng từ theo quy định.

Cảnh báo về hành vi "chia nhỏ" giao dịch

Đáng chú ý, cơ quan thuế đã phát hiện và cảnh báo về tình trạng một số doanh nghiệp cố ý chia nhỏ các khoản chi trả dưới 5 triệu đồng nhằm mục đích né tránh quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Hành vi này có thể bị cơ quan thuế xem xét và xác định lại nghĩa vụ thuế dựa trên bản chất thực tế của giao dịch.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và Thông tư số 20/2026/TTBTC quy định rõ, các khoản chi dưới 5 triệu đồng mỗi lần không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được tính vào chi phí được trừ.

Doanh nghiệp cần chủ động tuân thủ

Bắt đầu từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực. Do đó, các doanh nghiệp cần nhanh chóng rà soát lại phương thức chi trả lương và các khoản chi lớn. Việc hướng dẫn người lao động sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận lương và thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế, tránh rủi ro bị loại trừ chi phí khi quyết toán thuế.