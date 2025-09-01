Hà Nội

Quân sự

Canada cân nhắc triển khai quân đến Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Canada gửi quân đến Ukraine để củng cố bảo đảm an ninh châu Âu.

Tuệ Minh

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensy được cho là đã đề nghị Canada gửi quân đến Ukraine để củng cố bảo đảm an ninh châu Âu, một động thái mà quốc gia Bắc Mỹ này đang thực hiện Vẫn đang cân nhắc.

Lời kêu gọi được đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev trong tháng này của Thủ tướng Canada Mark Carney trùng với lễ kỷ niệm 34 năm độc lập của Ukraine.

4c4638c8af77dee959b559ad72f79f84-1756030411-2048x1365.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Carney xác nhận rằng Ottawa đang xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm cả sự hiện diện quân sự tiềm năng, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

"Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh của chúng tôi và với Ukraine về các điều kiện đảm bảo an ninh trên đất liền, trên bầu trời và trên biển. Và tôi sẽ không loại trừ sự hiện diện của lực lượng quân sự", truyền thông Ukraine trích dẫn lời Thủ tướng Canada.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hoan nghênh các cuộc thảo luận tiềm năng và nhấn mạnh rằng các lực lượng nước ngoài bổ sung có thể giúp ổn định Ukraine và tăng cường an ninh quốc tế trong khu vực.

Ông đã đóng khung sự tham gia của Canada như một động thái quan trọng hướng tới việc đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài trong bối cảnh sự xâm lược của Nga đang diễn ra.

"Tôi biết ơn Canada vì sự hỗ trợ của họ trong vấn đề này và vì sự sẵn sàng làm việc ở cấp độ của mình với các chủ thể toàn cầu khác để gây áp lực lớn hơn đối với Nga. Chúng tôi tin tưởng vào sự hiện diện của các lực lượng Canada ở Ukraine. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi", Tổng thống Zelensky nói.

Chuyến thăm của Thủ tướng Canada đến Kiev diễn ra sau khi Ottawa cam kết 2 tỷ đô la Canada (1,4 tỷ đô la) trong viện trợ quân sự cho Ukraine vào tháng 6.

Gói này sẽ tài trợ cho xe bọc thép, thiết bị y tế, phụ tùng thay thế, vũ khí nhỏ, đạn dược, chất nổ, hệ thống máy bay không người lái bổ sung và các giải pháp chống máy bay không người lái.

Gói hỗ trợ này cũng sẽ hỗ trợ khả năng tác chiến điện tử và phòng không, đầu tư vào các liên doanh giữa các ngành công nghiệp Ukraine và Canada, và các hỗ trợ quân sự cần thiết khẩn cấp khác.

Kiev cũng sẽ nhận được 31 triệu đô la Canada (22,3 triệu đô la) để hỗ trợ nhân đạo, cũng như các dự án khác tập trung vào các hoạt động cứu trợ nhân đạo an ninh mạng và đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng đối với chính phủ Ukraine.

Kể từ cuộc xung đột Ukraine diễn ra, Ottawa đã cam kết gần 22 tỷ đô la Canada (15,8 tỷ USD) hỗ trợ toàn diện cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada nói: "Những đóng góp … là một minh chứng rõ ràng về cam kết vững chắc của chúng tôi đối với Ukraine và các giá trị mà tất cả chúng tôi chia sẻ."

Lính Mỹ trang bị kính tăng cường trong diễn tập bắn đạn điện tử.
Defense Post
Link bài gốc
https://thedefensepost.com/2025/08/27/zelensky-canadian-troops-ukraine/
#Canada hỗ trợ quân sự Ukraine #Triển khai quân đến Ukraine #Hỗ trợ an ninh châu Âu #Ông Zelensky kêu gọi viện trợ quân sự #Canada cam kết viện trợ 2 tỷ đô la Ukraine #Chính sách quân sự Canada Ukraine

