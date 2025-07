Cẩn trọng với 3 loại cá rẻ tiềm ẩn nhiều độc tố nguy hiểm

Nhiều người chọn dùng thực phẩm bổ sung chế độ ăn uống để nâng cao sức khỏe, nhưng lại không để ý tới bất lợi có thể xảy ra với cơ thể.

Theo Tiến sĩ dược HaVy Ngo-Hamilton, cố vấn lâm sàng của Công ty chăm sóc sức khỏe BuzzRx (Mỹ), nhiều người lầm tưởng thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ thiên nhiên thì vô hại. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào thực phẩm bổ sung cũng an toàn, đặc biệt là đối với thận. Do đó, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào, theo trang tin sức khỏe Best Life.