Cần Thơ: Đối thủ trượt lỗi kỹ thuật, Công ty Minh Thắng trúng thầu tại xã Hòa Tú

Diễn biến gói thầu hơn 2,7 tỷ đồng tại xã Hòa Tú

Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường kênh giữa Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú vừa được phê duyệt đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương.

Cụ thể, ngày 28/04/2026, ông Võ Quốc Phong, Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Tú (thành phố Cần Thơ) đã ký Quyết định số 31/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Theo đó, đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH TM XD Minh Thắng với giá trúng thầu ghi nhận là 2.689.458.002 đồng. So với giá gói thầu được chủ đầu tư công bố ban đầu là 2.745.354.264 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ vỏn vẹn 55.896.262 đồng. Đây là một con số tiết kiệm khiêm tốn đối với một gói thầu xây lắp công cộng, chỉ đạt tỷ lệ tối ưu nguồn vốn quanh mức 2,03%.

Quyết định số 31/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Nhìn vào biên bản mở thầu qua mạng được hoàn thành vào ngày 20/03/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu này thực tế có tính cạnh tranh khá cao khi quy tụ 3 doanh nghiệp cùng tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng là đơn vị đưa ra mức giá cạnh tranh nhất với 2.237.240.829 đồng, tức là thấp hơn đơn vị trúng thầu tới hơn 452 triệu đồng. Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Chí Đặng cũng chào một mức giá khá tốt là 2.546.707.482 đồng. Tuy nhiên, cả hai đối thủ này đều ngậm ngùi rời sân chơi sớm do không vượt qua được "bộ lọc" tiêu chuẩn kỹ thuật của đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty TNHH C.H.A.M.

Trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật khó tin

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu được lập bởi đơn vị tư vấn đấu thầu và đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Trương Trí Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng bị đánh giá không đạt về kỹ thuật do lỗi bản vẽ biện pháp tổ chức thi công không phù hợp với quy mô thiết kế được duyệt. Cụ thể, trong khi hồ sơ mời thầu quy định kết cấu đan mặt đường bắt buộc phải đạt kích thước 3 x 4m, nhà thầu này lại đề xuất kích thước tấm đan là 3,5 x 3,5m. Sai lệch thông số hình học cốt lõi này kéo theo việc bố trí sai hoàn toàn số lượng thanh thép chịu lực chịu tải của công trình, một lỗi được giới chuyên môn đánh giá là rất cơ bản đối với một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Công ty TNHH Chí Đặng lại vấp phải hàng loạt thiếu sót mang tính hệ thống trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Đơn vị này đề xuất mật độ cừ tràm gia cố ao mương thiếu hụt so với hồ sơ mời thầu, cụ thể là 10 cây/md” trong khi thiết kế yêu cầu là 13 cây/md”. Nghiêm trọng hơn, bản vẽ ván khuôn mặt đường của nhà thầu lại thể hiện phương án để lại các tấm gỗ lót nằm trực tiếp trong khối bê tông đổ mặt đường, đây là biện pháp phi thực tế và sai quy chuẩn ngành xây dựng. Ngoài ra, hồ sơ của doanh nghiệp này hoàn toàn thiếu thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công khi gặp điều kiện thời tiết mưa bão cực đoan tại địa phương.

Việc hai đối thủ bị loại bởi các thiếu sót cơ bản trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật đã vô hình trung tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH TM XD Minh Thắng một mình một ngựa tiến thẳng vào vòng xét duyệt tài chính và trúng thầu sát nút với giá dự toán, loại bỏ áp lực phải cạnh tranh trực tiếp về mặt giá cả với hồ sơ chào giá thấp hơn.

Chân dung nhà thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống Công ty TNHH TM XD Minh Thắng có mã số doanh nghiệp là 2200738888, thành lập ngày 21/11/2017, đóng trụ sở tại số 146 Quốc Lộ 1A, Ấp Đại Thành, Phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, do ông Thạch Viên làm đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp này từng tham gia khoảng 116 gói thầu nhưng giành chiến thắng tới 105 gói, trượt 9 gói và có 2 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt con số ấn tượng xấp xỉ 90,5%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế của doanh nghiệp lên tới 74.621.806.969 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 74.621.806.969 đồng và với vai trò liên danh đạt 41.660.527.043 đồng.

Địa bàn hoạt động trọng điểm của công ty tập trung phần lớn tại thành phố Cần Thơ với 75 gói thầu và tỉnh Vĩnh Long với 22 gói thầu. Đặc biệt, dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH TM XD Minh Thắng từng thể hiện mối liên hệ khăng khít với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ngã Năm khi tham gia 44 gói thầu tại đây trong giai đoạn trước và ghi nhận kết quả trúng thầu tuyệt đối cả 44 gói, đạt tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình sát nút lên tới 99,91%. Trở lại gói thầu số 01 tại xã Hòa Tú lần này, lịch sử đối đầu ghi nhận Công ty TNHH TM XD Minh Thắng từng chạm trán Công ty TNHH Xây dựng Cường Thịnh Hưng trong 4 gói thầu trước đây và kết quả chia đều khi mỗi bên giành chiến thắng 2 gói.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mục đích tối thượng là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công dựa trên các nguyên tắc cạnh tranh và minh bạch. Việc tổ chuyên gia loại bỏ các nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật là hoàn toàn tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo vệ chất lượng công trình hạ tầng. Tuy nhiên, tình trạng các nhà thầu liên tục mắc lỗi ở các thông số cơ bản, dẫn đến việc chỉ còn độc nhất một nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật để xét giá, vô hình trung đã làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp về mặt tài chính trong giai đoạn mở thầu."

Đồng quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ góc nhìn về tính thực chất của việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu: "Khi một gói thầu xây lắp có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách quá thấp, cơ quan quản lý và các cơ quan thông tấn báo chí cần tăng cường vai trò phản ánh dữ liệu, đặt câu hỏi làm rõ trách nhiệm giải trình của bên mời thầu và chủ đầu tư. Dư luận có quyền đặt nghi vấn liệu tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu có những rào cản vô hình hay không, hoặc năng lực lập hồ sơ của các nhà thầu tham gia thực chất đến đâu khi liên tục trượt ở các điều khoản căn bản."